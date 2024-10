Statystyki wskazują, że to głównie mężczyźni korzystają z tych zwolnień – ponad 75 proc. przypadków w 2023 roku odnosiło się właśnie do nich, a szczególnie często dotyczyły one mężczyzn w wieku 40-44 lata.

Lawina zwolnień lekarskich paraliżuje polskie firmy. Co oznacza kod "C"?

Reklama

Kod "C" umieszczany na zwolnieniach lekarskich wskazuje na niezdolność do pracy wynikającą z nadużycia alkoholu. O tym, czy choroba pacjenta ma związek z nadmiernym spożywaniem alkoholu, decyduje lekarz, który, po stwierdzeniu takiej zależności, umieszcza odpowiedni kod w zaświadczeniu lekarskim. Nadużywanie alkoholu może prowadzić do różnych schorzeń, w tym problemów psychicznych, zaburzeń zachowania oraz schorzeń fizycznych, takich jak marskość wątroby, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, a także dolegliwości układu krążenia czy oddechowego.

Brak wynagrodzenia i zasiłku przez pierwsze 5 dni

Zwolnienia lekarskie z kodem "C" mają szczególne uregulowania prawne. Osoby korzystające z takich zwolnień nie mają prawa do wynagrodzenia ani zasiłku chorobowego przez pierwsze pięć dni trwania niezdolności do pracy. To jedno z działań mających na celu ograniczenie nadużyć w tym zakresie i zachęcanie do odpowiedzialnego podejścia do kwestii zdrowia i absencji w pracy.

Dynamiczny wzrost liczby zwolnień z kodem "C"

Dane z ZUS pokazują wyraźny wzrost liczby zwolnień z kodem "C". W porównaniu do 2022 roku liczba takich zaświadczeń zwiększyła się o 7,6 proc., a tych wystawianych na okres od 1 do 5 dni wzrosła aż o 12 proc.. Wskazuje to na rosnący problem związany z nadużywaniem alkoholu, szczególnie wśród pracowników. Zwolnienia lekarskie o krótkim okresie trwania mogą sugerować, że są one stosowane głównie w sytuacjach krótkotrwałych kryzysów zdrowotnych związanych z nadmiernym spożyciem alkoholu.

Przewaga mężczyzn w statystykach

Z danych ZUS wynika, że najczęściej ze zwolnień lekarskich z kodem "C" korzystają mężczyźni. W 2023 roku ich liczba wzrosła o 7,8 proc. w ujęciu rocznym. Najwięcej przypadków dotyczyło mężczyzn w wieku 40-44 lata, podczas gdy wśród kobiet najczęściej dotyczyły one osób w wieku 30-34 lata. Wskazuje to, że problem nadużycia alkoholu dotyka przede wszystkim mężczyzn w średnim wieku, choć w niektórych przypadkach dotyczy również kobiet.

System kodów literowych na zwolnieniach lekarskich

W Polsce na zwolnieniach lekarskich stosuje się system kodów literowych, które mają na celu określenie przyczyn niezdolności do pracy. Oprócz kodu "C" (nadużycie alkoholu), istnieją również inne kody m.in.:

Kod "A" – oznacza, że pracownik jest niezdolny do pracy z powodu tej samej choroby, jeśli przerwa między zwolnieniami nie przekracza 60 dni.

Kod "B" – dotyczy ciąży.

Kod "D" – odnosi się do gruźlicy.

Kod "E" – dotyczy chorób zakaźnych o dłuższym okresie wylęgania lub innych chorób z opóźnionymi objawami.

Źródło: Money.pl, Medonet