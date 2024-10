Na śmierć Taty zareagował premier Indii Narendra Modi. W poście na X nazwał go "wizjonerskim liderem biznesu, współczującą duszą i niezwykłym człowiekiem".

"Z głębokim poczuciem straty żegnamy Ratana Navala Tatę, naprawdę niezwykłego przywódcę, którego nieoceniony wkład ukształtował nie tylko Grupę Tata, ale także samą tkankę naszego narodu" - pożegnał byłego prezesa firmy Natarajan Chandrasekaran, obecny prezes Tata Sons, głównej spółki holdingowej Tata Group.

Reklama

Gigantyczny konglomerat

Tata Group urosła w siłę pod rządami Ratana Taty. Założona w 1868 roku spółka jest teraz jednym z największych konglomerat w Indiach. W jego skład wchodzi ok. 30 spółek o łącznej kapitalizacji szacowanej na 403 miliardy dolarów. Ratan Tata pełnił w niej funkcję przewodniczącego konglomeratu od 1990 do 2012 roku, a następnie tymczasowego przewodniczącego od października 2016 roku do lutego 2017 roku.

Zagraniczna ekspansja

Pod jego przywództwem Tata Companies przejęło wiele dużych przedsiębiorstw poza Indiami, w tym firmę herbacianą Tetley, europejskiego giganta stalowego Corus, brytyjskich producentów samochodów Jaguar i Land Rover, Tyco Global Network i wiele innych. Oprócz tego w ramach tegoż koncernu działa m.in. Air India, Indian Hotels Company oraz Tata Motors. Według Tata Group w roku fiskalnym 2023-24 firma osiągnęła 165 miliardów dolarów przychodu. Obecnie wszystkie spółki tego koncernu zatrudniają ponad milion osób.