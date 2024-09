Amerykanka Alice Walton wyprzedziła na liście najbogatszych kobiet świata Francois Bettencourt Meyers, dziedziczkę kosmetycznego imperium L’Oreal. 74-latka może poszczycić się majątkiem wycenianym na 88,4 miliarda dolarów. Jej ojciec, Sam Walton, był założycielem Walmartu - międzynarodowej korporacji detalicznej.

Reklama

Utalentowana finansistka

Alice Walton ukończyła studia ekonomiczne i pracowała w sektorze finansów. Była brokerką, a w 1988 założyła własny bank inwestycyjny. Zainwestowała środki w budowę lotniska o wartości 109 milionów dolarów w stanie Arkansas. Ojciec Alice, który poza nią miał jeszcze dwóch synów, w swojej biografii przyznał, że to Alice jest najbardziej do niego podobna.

Kolekcjonerka i miłośniczka sztuki

Alice Walton jest miłośniczka sztuki. Maluje akwarele i jest kolekcjonerką. 11 listopada 2011 roku w Bentonville w stanie Arkansas otworzyła muzeum sztuki amerykańskiej Crystal Bridges, którego zbiory pochodzą z kolekcji Walton. Jego powierzchnia wynosi 200 tys. stóp kwadratowych, a do 2021 roku zanotowało 5 milionów odwiedzin. Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Alice Walton jest założycielką fundacji, popularyzującej kulturę i sztukę, która współpracuje z małymi muzeami, wypożycza zbiory i organizuje wystawy objazdowe. Walton wspiera też m.in. budowę szkół, kształcącą przyszłych lekarzy.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Seria wypadków samochodowych Alice Walton

Alice Walton ma mroczną przeszłość. Spowodowała kilka poważnych wypadków samochodowych. Np. w 1983 r. wpadła do wąwozu w pobliżu Acapulco i m.in. złamała sobie nogę. Przetransportowano ją do szpitala śmigłowcem, przeszła w sumie ponad 24 operacje i do dziś cierpi na nawracające bóle i niedowład lewej kończyny. W 1989 śmiertelnie potrąciła Oletę Hardin, matkę dwójki dzieci. Policjanci badający sprawę stwierdzili, że to nie ona ponosi winę za wypadek. Rodzina zmarłej 50-latki nigdy nie zabrała głosu w sprawie zdarzenia. Sama Alice Walton popełniła poważne wykroczenie jeszcze w 1998 r. – uderzyła w licznik gazu, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Ukarano ją wówczas grzywną w wysokości 925 dolarów.