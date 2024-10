Reklama

Turyści z krajów arabskich, którzy tłumnie odwiedzali Zakopane latem, planują przyjazdy również zimą – wynika z informacji przekazanych przez Tatrzańską Izbę Gospodarczą. Linie lotnicze Air Arabia zwiększają liczbę lotów z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Krakowa, a arabscy turyści zaczynają rezerwować pobyty świąteczne w Zakopanem.

O ile zwiększony napływ turystów z Półwyspu Arabskiego w okresie wakacji nas nie zaskoczył, to zainteresowanie naszym kierunkiem ze strony arabskich gości na okres zimowy już tak. Jeszcze wczesną wiosną było radykalne zaprzeczenie próby budowania tego segmentu (arabskiego - PAP) turystyki na okres zimowy. Niektórzy wręcz argumentowali, że Arabowie to nie narciarze i nie będą do nas przyjeżdżali zimą, dlatego nie wiązaliśmy z tym planów biznesowych. Teraz jednak arabskie linie lotnicze zrobiły dość dla nas zaskakujący ruch zwiększając siatkę lotów na krakowskie lotnisko - wskazał w rozmowie z PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Zakopane na celowniku turystów z ZEA. Air Arabia zwiększa ilość lotów do Krakowa

Hotelarze nie spodziewają się jednak gwałtownej zmiany w ruchu turystycznym pod Tatrami i nie oczekują, że zimą przyjedzie tylu arabskich turystów, ilu odwiedziło region podczas wakacji. Latem bowiem Arabowie stanowili około 10 proc. wszystkich gości wypoczywających w Zakopanem.

Jak podaje PAP, rezerwacje zimowe z Półwyspu Arabskiego już się rozpoczęły, a największe zainteresowanie dotyczy drugiej połowy grudnia, czyli okresu Świąt Bożego Narodzenia.

Arabowie wybierają przede wszystkim luksusowe obiekty, takie jak pięciogwiazdkowe hotele, domki lub wille, które wynajmują w całości. Zdaniem Wagnera, może to prowadzić do wzrostu cen w tym segmencie, jednak nie wpłynie na ceny w obiektach o niższym standardzie, takich jak pensjonaty czy pokoje gościnne.

Właściciele tych obiektów, którzy już opublikowali cenniki na sezon zimowy, nie podnieśli stawek w porównaniu do ubiegłego roku. Niemniej, napływ arabskich gości może poprawić rentowność obiektów turystycznych w czasie zimowych ferii.

Wagner dodał, że część arabskich turystów planuje podróżować z Krakowa do Zakopanego, aby zobaczyć śnieg i skorzystać z atrakcji, takich jak kolejka na Kasprowy Wierch. Podkreślił również, że zwiększenie częstotliwości lotów arabskich linii lotniczych to dla hotelarzy pozytywny sygnał o rosnącym zainteresowaniu regionem.

Linie Air Arabia obsługują trasę między Krakowem a Szardżą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Od 19 grudnia liczba lotów na tej trasie wzrośnie do pięciu tygodniowo, a w przyszłoroczne wakacje planowane jest 16 lotów tygodniowo na linii Kraków-Szardża.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Źródło: PAP