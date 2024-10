Te książki cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów

W wielu domach znajduje się sporo książek pamiętających czasy PRL-u. Choć często pod ich ciężarem często uginają się półki, to właściciele zazwyczaj do nich w ogóle nie zaglądają. Latami zbiera się na nich wyłącznie kurz. Zaś podczas gruntownych porządków często finalnie lądują w koszu.

Okazuje się jednak, że są osoby, które chętnie nabędą takie egzemplarze – i to za wysokie kwoty. Bowiem znawcy szukają wyjątkowych egzemplarzy książek. Zaś w ostatnich miesiącach największą popularnością wolnością cieszą się właśnie te wydane w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Takie książki z biegiem lat zyskują na wartości. Zaś kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie sporą sumę.

Reklama

Stare książki mogą być naprawdę sporo warte. Czy jednak tylko data wydania wpływa na cenę takiego egzemplarza? Cenne są głównie pierwsze wydania książek, a także egzemplarze, które były wydane w niższym nakładzie. Ponadto - jak informuje Kurier Poranny - istotne są takie cechy jak np.: rodzaj wydania i oprawy. Bardzo popularne w czasach PRL-u tytuły, które są pięknie wydane w twardych oprawach i z ilustracjami, mogą osiągać zaskakująco wysokie ceny. Oczywiście czynnikiem który decyduje również o wartości książki jest także jej stan. Czym lepszy, tym cena sprzedaży wyższa.

Ceny książek: ile wynoszą, jak je ustalić

Reklama

Ile kosztują książki z czasów PRL-u. Kilku- lub kilkunastotomowe encyklopedie, bajki dla dzieci, podręczniki (w tym elementarze) a nawet zabytkoweksiążki telefoniczne. Te i wiele innych można znaleźć na serwisach ogłoszeniowych. Ceny wahają się od kilkunastu do kilkuset, a nawet około tysiąca złotych. Przykładowo: "Wielką Encyklopedię Powszechną 1963 PWN 12 tomów red. Z. Marciniaka" można nabyć za 600 zł. Książkidladzieci z ilustracjami Jana Marcina Szancera (np.: zebrane wiersze Jana Brzechwy, baśnie Andersena, ”Pinokio” czy „”Diadek do orzechów”), a także powieści Puszkina, Swifta, Twaina czy Nesbit z jego oprawą graficzną, także cieszą się dużym zainteresowaniem. Ceny wahają się od 60 do nawet 200 zł. Jako ciekawostkę: zwykła książkatelefoniczna również może być warta kilkaset złotych. Za tzw. "białe" wydania powieści Zbigniewa Nienackiego "Pan Samochodzik" z olsztyńskiego "Pojezierza" również można dostać sporą sumę. Komplet powieści o Panu Samochodziku może być wart nawet 1000 zł.

Jak ocenić wartość danej książki. Kolekcjonerzy często szukają konkretnych pozycji. Jak zatem ustalić ich cenę? Jeżeli ma się w domu książki wydane w czasach PRL-u i chce się je sprzedać za odpowiednią cenę, warto skonsultować ich wartość ze specjalistami. W tym celu można się udać np.: do antykwariatu, by ustalić cenę, jaką można uzyskać za konkretny tytuł. To pomoże sprawnie przeprowadzić transakcję.