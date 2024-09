Wydawać, by się mogło, że w dzisiejszych czasach sól nie jest aż tak drogim produktem i trudno nazywać ją "białym złotem". Nic bardziej mylnego.

Sól bambusowa - to najdroższa sól na świecie

Sól bambusowa to przykład na to, że ten produkt może kosztować naprawdę ogromne pieniądze. Powstaje według receptury sprzed lat, która należała do buddyjskich mnichów.

Reklama

Właśnie dzięki temu jest tak intensywna w smaku. Nie tylko słono kosztuje, ale ma również ogromne właściwości zdrowotne.

Tak powstaje najdroższa na świecie sól

Choć jej nazwa to sól bambusowa, nie jest zrobiona z bambusa. Ta nazwa wywodzi się od sposobu w jaki powstaje. Jak wygląda ten proces? Sól morska wsypywana jest to bambusowej wtyczki a potem wypalana. Praży się ją aż dziewięć razy.

W ten sposób przygotowywali ją właśnie buddyjscy mnisi. Chodziło im o to, by nie tylko uzyskać nietypowy smak soli, ale sprawić, by miała więcej składników odżywczych. Ciekawostką jest to, że bambus ma ponad 500 substancji aktywnych.

Taka jest cena najdroższej na świecie soli

Ta nietypowa obróbka sprawia, że klasyczna sól zyskuje na wartości. Aby nabrała nie tylko smaku, ale stałą się najdroższą na świecie potrzeba aż 30 dni. Jej cena za 250 gramów to około 380 złotych, kilogram to kwota rzędu 680-850 złotych. Jest tak droga, bo proces jej wypalania, to ręczna robota, a jakikolwiek błąd sprawa, że nie jest już tak idealna w smaku.