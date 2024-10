Analiza przeszło 79 tys. cen detalicznych wykazała, że we wrześniu codzienne zakupy podrożały średnio o 4,9 proc. rok do roku. Ponadto na siedemnaście monitorowanych kategorii produktów piętnaście znalazło się na plusie. Najmocniej poszły w górę warzywa i owoce. – Prawdopodobnie do końca roku obserwowana tendencja nie ustąpi – przewiduje dr Rafał Koczkodaj z Uniwersytetu WSB Merito.