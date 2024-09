Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że na subkontach osób zmarłych znajduje się średnio po 29 tys. zł. Pieniądze te można odziedziczyć i odzyskać po śmierci bliskiej osoby. Należy jednak pamiętać, że by tak się stało niezbędne jest złożenie wniosku.

Co to jest subkonto? Stanowi ono część konta emerytalnego osoby ubezpieczonej w ZUS-ie. Prowadzone jest dla osób, które są członkami OFE i osób, które nie przystąpiły do OFE, ale urodziły się po 1968 roku.

Kto ma prawo do dziedziczenia środków na subkontach?

Prawo do dziedziczenia środków na subkontach mają osoby wskazane przez zmarłego, który był członkiem OFE oraz tego, który do OFE nie przystąpił, ale urodził się po 1968 roku.

Składki zgromadzone na subkoncie lub w OFE mogą być dziedziczone przez małżonka i osoby wskazane przez zmarłego. Połowa zgromadzonych środków w okresie trwania wspólności majątkowej przekazywana jest na subkonto i rachunek w OFE współmałżonka. Pozostała część dzielona jest między osoby wskazane za życia przez osobę ubezpieczoną. Jeśli zmarły nie wskazał osoby dziedziczącej środki wchodzą w skład masy spadkowej. Jeśli był stanu wolnego wówczas wszystkie zgromadzone środki wypłacane są osobom wskazanym za życia lub ustawowym spadkobiercom.

Jak odzyskać pieniądze z ZUS?

Aby uzyskać wypłatę z subkonta należy przyjść do ZUS i złożyć odpowiedni wniosek. ZUS zaznacza, że w przypadku śmierci osoby, która nie była członkiem OFE i dla której ZUS prowadził jedynie subkonto, instytucja informuje osoby uprawnione do odziedziczenia środków zgromadzonych na subkoncie zmarłej osoby o tym, że mogą złożyć wniosek o wypłatę. Przepisy jednak nie nakładają na ZUS tego obowiązku.