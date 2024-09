Wysokość świadczenia emerytalnego jest uzależniona od kilku zmiennych, takich jak wartość zgromadzonego kapitału oraz długość okresu składkowego. Warunkiem nabycia prawa do emerytury jest posiadanie określonej liczby lat składkowych. Jakie świadczenie może otrzymać osoba, która przepracowała 25 lat?

Minimalna emerytura - jakie warunki trzeba spełnić?

Analiza danych ZUS wskazuje na rosnącą liczbę wypłacanych świadczeń emerytalnych w najniższej wysokości. Aby otrzymać emeryturę minimalną, niezbędne jest spełnienie dwóch ściśle określonych w ustawie o emeryturach i rentach warunków: osiągnięcie wieku emerytalnego oraz posiadanie wymaganego stażu pracy. Wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Aby nabyć prawo do emerytury minimalnej, kobiety muszą posiadać co najmniej 20-letni okres składkowy, natomiast mężczyźni – 25-letni. Należy podkreślić, że w obliczaniu stażu pracy uwzględnia się nie tylko okresy, za które były opłacane składki, ale również pewne okresy nieskładkowe. Jednakże wartość tych ostatnich nie może przekroczyć jednej trzeciej okresów składkowych.

Jaka emerytura po 25 latach pracy?

Należy podkreślić, że wysokość emerytury zależy nie tylko od długości okresu składkowego, ale również od innych czynników, takich jak wartość zgromadzonych składek, środki zgromadzone na indywidualnym koncie, dynamika wzrostu wynagrodzeń i inflacji oraz indywidualne decyzje dotyczące dodatkowego oszczędzania. Emerytura minimalna, przysługująca po 20 latach pracy dla kobiet i 25 latach dla mężczyzn, stanowi gwarantowane, choć najniższe świadczenie, które obecnie wynosi 1780,96 zł brutto, czyli około 1492,67 zł netto.

Jak zwiększyć emeryturę?

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, wydłużenie okresu aktywności zawodowej o rok może skutkować wzrostem wysokości przyszłej emerytury nawet o 8 proc. Precyzyjne obliczenie indywidualnych korzyści związanych z późniejszym przejściem na emeryturę możliwe jest przy wykorzystaniu specjalistycznego kalkulatora emerytalnego, dostępnego zazwyczaj u doradców finansowych.

Najprostszym sposobem na zwiększenie wysokości emerytury jest podjęcie dodatkowej pracy zarobkowej równolegle do pobierania świadczenia emerytalnego. Dzięki temu zwiększają się odprowadzane składki, co przekłada się na wyższe świadczenie w przyszłości. Ponadto opóźnienie przejścia na emeryturę o rok może skutkować wzrostem przyszłego świadczenia nawet o 10-15 proc. Natomiast odroczenie emerytury o 7 lat może prowadzić do jej podwojenia.

Kalkulator emerytalny

Najprostszym sposobem na oszacowanie wysokości przyszłej emerytury jest skorzystanie z kalkulatora emerytalnego dostępnego na stronie ZUS. Narzędzie to, dostępne w dwóch wersjach – podstawowej i zaawansowanej – umożliwia przeprowadzenie wstępnej symulacji świadczenia. Chociaż kalkulator nie zastąpi indywidualnej konsultacji z doradcą, pozwala szybko uzyskać orientacyjny wynik. Aby dokonać wyliczenia prognozowanej wysokości świadczenia emerytalnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrzebuje następujących danych: zwaloryzowanego kapitału początkowego (dotyczy osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 roku), zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne oraz zwaloryzowanych środków zgromadzonych na subkoncie. W formularzu należy również podać informacje dotyczące płci, wieku, planowanego wieku przejścia na emeryturę, daty rozpoczęcia lub wznowienia aktywności zawodowej oraz aktualnego stanu konta w ZUS.