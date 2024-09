System emerytalny często jest przedmiotem intensywnych dyskusji zarówno wśród ekspertów, polityków, jak i społeczeństwa. W ostatnim czasie pojawił się ważny głos w dyskusji o polskim systemie emerytalnym. O sprawie napisał serwis biznesinfo.pl.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

"Historyczna zaszłość". Część emerytur do likwidacji

Jak powiedział w rozmowie z serwisem bank.pl prezes ZUS, "ubezpieczenia na starość powinny być obowiązkowe i powszechne". Jego zdaniem, jeśli nie będzie wpłat do ZUS np. przez nieoskładkowane umowy, to w przyszłości powstaną wielkie koszty, które trzeba będzie ponieść, by sfinansować opiekę nad seniorami.

W jego opinii jednak w 2024 roku "złożoność systemu przekroczyła skalę". Prezes ZUS wylicza, że w systemie są elementy, które spełniają definicję "historycznej zaszłości", co znaczy, że trzeba się ich pozbyć. "Na przykład mamy w ZUS system górniczy. Są renty starego i nowego portfela, w ogóle jest do wyliczenia 36 rodzajów emerytur" – tłumaczy.

Derdziuk tłumaczy, że ujednolicenie systemu emerytalnego nie jest proste, ponieważ z niektórymi świadczeniami mogą łączyć się tzw. prawa nabyte. Ponadto, emerytura górnicza to osobne świadczenie dla osób, które nie są członkami OFE, a mają przepracowane co najmniej 25 lat pracy w sektorze górniczym (20 lat dla kobiet) i ukończyły 55. rok życia. Zdaniem prezesa ZUS, należy wprowadzić model, w którym te prawa stopniowo wygasają i powstanie prosty system motywujący do płacenia składek.

Czy wiek emerytalny zostanie podniesiony?

Reklama

Wydłużający się czas trwania życia i dane demograficzne wskazują, że w Polsce konieczna jest dłuższa praca. Rząd nie planuje podwyższenia wieku emerytalnego. Chce jednak, za pomocą różnych narzędzi, zachęcić Polaków by pracowali dłużej.

Do podniesienia wieku emerytalnego odniósł się także prezes ZUS. "To jest ze wszech miar uzasadnione ekonomiczne, ale decyzje przyjęte za poprzednich rządów Platformy i PSL nie przyjęły się z powodów politycznych i dziś to nadal pozostaje ogromnym wyzwaniem dla Polski. Uważam, że obecnie nie ma warunków społeczno-politycznych do tego, aby podnieść wiek, chociaż przesłanki poprzednich decyzji nie ustały" – powiedział Derdziuk.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych obecnie jest ubezpieczonych 16 mln Polaków. Świadczenia otrzymuje z ZUS-u ok. 8 mln emerytów i rencistów. W polskim systemie emerytalnym poza ZUS-em działają również instytucje obsługujące inne składki. Emerytury pobierają z nich m.in. policjanci, żołnierze, służba więzienna, sędziowie, prokuratorzy i rolnicy.