"Babciowe", czyli program Aktywny Rodzic wchodzi w życie już 1 października. Jest on skierowany do rodziców, którzy mają małe dzieci.

1500 zł miesięcznie na opiekunkę dla dziecka

Jest ono kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Ustawa definiuje aktywność zawodową, której poziom/rodzaj będzie uprawniał do otrzymywania ww. świadczenia. Świadczenie to będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka.

Jeżeli dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, powyższe świadczenie będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie.

Program "Aktywny rodzic". O tym terminie trzeba pamiętać

Świadczenie to będzie wypłacane niezależnie od funkcjonującego już w Polsce od kilku lat programu 800 plus. To rodzice zdecydują na co przeznaczą "babciowe". Będą mogli sfinansować nim opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej (to jest umowy zawieranej z nianią). W przypadku wykorzystania przez rodziców umowy uaktywniającej, składki od tej umowy będą dodatkowo finansowane. Pozwoli to na dokonywanie corocznej waloryzacji wysokości emerytury osoby zatrudnianej na te umowę. Jest to szczególnie istotne dla osób w wieku emerytalnym.

Aby otrzymać świadczenie należy pamiętać o jednym ważnym terminie. To 1 października. Właśnie wtedy rodzice i opiekunowie dzieci od 12 do 35 miesięcy będą mogli składać wnioski w programie "Aktywny rodzic". Pierwsze pieniądze z "babciowego" będą wypłacane na przełomie listopada i grudnia. Z szacunków ZUS wynika, że z tej formy wsparcia będzie mogło skorzystać ponad 570 tys. dzieci.