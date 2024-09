O zmianach poinformował ZUS. 1 września 2024 roku weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych. ZUS poinformował, że nauczyciele, którzy spełnią łącznie kilka warunków mogą skorzystać z prawa do nowej emerytury nauczycielskiej.

Nowa emerytura nauczycielska – jakie warunki trzeba spełnić?

Z nowej emerytury nauczycielskiej można skorzystać w przypadku:

rozwiązania na swój wniosek stosunku pracy, albo rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy w określonych okolicznościach - np. kiedy dyrektor szkoły w razie całkowitej likwidacji szkoły rozwiąże z nauczycielem stosunek pracy, czy stosunek pracy wygaśnie z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania nauczyciela w stanie nieczynnym.

gdy nauczyciel rozpoczął pracę przed 1 stycznia 1999 r. jako nauczyciel, wychowawca, inny pracownik pedagogiczny w przedszkolu, szkole, placówce lub innej jednostce organizacyjnej wymienionej w art.1 Karty Nauczyciela.

w przypadku posiadania okresu składkowego wynoszącego co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy, o której mowa w art. 1 Karty Nauczyciela, (z wyjątkiem nauczyciela szkoły za granicą), w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Zmiany w Karcie Nauczyciela. Kto z nich nie skorzysta?

Jak zaznaczył ZUS, z tej możliwości nie będą mogli skorzystać nauczyciele, którym przysługuje prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela oraz ci, których wysokość wyliczonej emerytury jest niższa niż kwota najniższej emerytury określonej w ustawie emerytalnej. Od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1780,96 zł.

Ile wyniesie minimalny wiek emerytalny dla nauczyciela?

ZUS wyjaśnił, że na nową emeryturę nauczycielską mogą przejść, począwszy od 1 września 2024 roku, nauczyciele urodzeni przed 1 września 1966 roku, o ile przed dniem wejścia w życie przepisów ukończyli 58 lat i spełniają pozostałe warunki.

Od 1 września 2025 roku na emeryturę będą mogli przejść pedagodzy urodzeni po 31 sierpnia 1966 r. a przed 1 września 1969 rokiem, którzy przed 1 września 2025 r. ukończą co najmniej 56 lat.

Natomiast od 1 września 2026 roku z tego świadczenia będą mogli skorzystać nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 roku. Warunki wymagane do nabycia uprawnień do nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i mężczyzn.