Szef resortu finansów ocenił, że w roku 2024 widać "wyraźne ożywienie gospodarcze", co przełoży się na najważniejsze wskaźniki gospodarcze.

Domański o inflacji

"Inflacja, którą obserwujemy, jest istotnie niższa od tej, którą prognozowano na poziomie 6,6 proc. Oczekujemy inflacji poniżej 4 proc. - powiedział podczas konferencji po posiedzeniu rządu.

Zaznaczył, że ceny będą rosły wolniej, ale "będzie to miało niebagatelne znaczenie na wpływy z VAT". Drugim elementem istotnym dla budżetu mają być wpływy z podatku CIT. Obecnie - jak wskazał minister - wiele przedsiębiorstw znajduje się w trudnej sytuacji m.in. ze względu na niższe niż oczekiwano ożywienie gospodarcze naszych partnerów handlowych w strefie euro. Dodał, że wyraźnie ożywienie złotego w br. uderzyło w rentowność polskiego eksportu.

Oczekujemy, że w 2025 deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 5,5 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych - 59,8 proc. - powiedział Domański.

Dodał, że w 2025 r. oczekiwany jest wyraźny wzrost dochodów z VAT - o 55 mld zł; z CIT – o ponad 9 mld zł; dochodów z akcyzy - o ponad 8 mld zł.

Co z podwyżkami dla nauczycieli?

Podwyżki w 2025 r. dla całej sfery budżetowej, w tym wynagrodzenia nauczycieli wyniosą 5 proc. – poinformował minister finansów Andrzej Domański w środę na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

W środę rząd przejął projekt budżetu państwa na 2025 r. Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów pytany był o to, o ile wzrosną w przyszłym roku wynagrodzenia nauczycieli. Ministra edukacji Barbara Nowacka wnioskowała o wzrost o 10 proc.

Wyjaśnił, że "znajdujemy się w określonej sytuacji budżetowej". Przypomniał też, że w tym roku podwyżki dla nauczycieli wyniosły 30 proc., a dla nauczycieli początkujących 33 proc.

W tej chwili zależy nam na tym, aby ta realna wartość wynagrodzeń co najmniej nie spadała – dodał.

Wnoszono o większe podwyżki

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu grupy roboczej do spraw wynagrodzeń nauczycieli wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz poinformowała, że szefowa MEN wystąpiła do ministra finansów o podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w 2025 r. o 10 proc., a nie o 4,1 proc. jak proponowało MF we wstępnych założeniach do budżetu.

Związek Nauczycielstwa Polskiego i Wolny Związek Zawodowych "Forum Oświata" postulowały podniesienie wynagrodzeń nauczycieli w przyszłym roku o 15 proc.