Każdy kiedyś słyszał pytanie "ej, chcesz coś z Avonu?". Teraz firma, jak informuje "Business Insider", ma poważne problemy. Spółka złożyła wniosek o bankructwo. SKorzystała jednak z tzw. "rozdziału 11" amerykańskiego prawa o upadłościach, który pozwala na dalszą działalność firmy, jednak reorganizacja będzie się odbywać pod nadzorem sądu.

Wniosek Avonu został złożony w połowie sierpnia na podstawie rozdziału 11 kodeksu upadłościowego USA (przepisy te pozwalają na dalsze działanie spółki, ale pod warunkiem jej jednoczesnej reorganizacji pod nadzorem prowadzącego sprawę sądu).

Efekt pozwów sądowych

Decyzja o bankructwie to efekt wielu pozwów sądowych, w których klienci domagają się odszkodowania za talk, zanieczyszczony rakotwórczym azbestem, stosowany w kosmetykach Avonu.

Oświadczenie Avon

"Pozwy sądowe w Stanach Zjednoczonych dotyczące talku w produktach Avon odnoszą się do produktów sprzedawanych na tym rynku przed 2016 rokiem. Uważamy, że zarzuty dotyczące ich bezpieczeństwa są całkowicie bezpodstawne i bronimy się przed nimi w sądzie. Ponieważ ten proces prawny dotyczy wyłącznie naszej spółki holdingowej Avon Products, Inc., działalność Avon poza Stanami Zjednoczonymi nie jest objęta postępowaniem i nie będzie miała na nią wpływu" - czytamy w oświadczeniu firmy, przesłanym do redakcji.

"Oznacza to, że nic się nie zmienia dla naszych klientów, współpracowników, Konsultantek ani innych interesariuszy w Polsce. W Avon wszystko pozostaje bez zmian – kontynuujemy realizację naszych strategicznych inicjatyw, jednocześnie zapewniając klientom na całym świecie tę samą ofertę kosmetyczną, którą znają i kochają" - zapewnia firma.

"Chcemy podkreślić, że bezpieczeństwo naszych produktów jest dla nas priorytetem, dlatego używamy wyłącznie kosmetycznego talku, który przeszedł testy potwierdzające brak azbestu. Ten naturalny minerał jest powszechnie stosowany w branży kosmetycznej. Avon ściśle przestrzega wszystkich regulacji dotyczących składników i bezpieczeństwa, a każdy nasz kosmetyk jest poddawany rygorystycznym testom, dzięki czemu może być używany bez obaw" - podsumowuje Avon

