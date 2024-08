Od 1 lipca obowiązuje nowy, wyższy limit ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, ustalony na poziomie 500 zł za megawatogodzinę netto, niezależnie od ilości zużytej energii. Wcześniej, do końca czerwca, obowiązywała niższa cena maksymalna, która wynosiła 412 zł za MWh netto, ale tylko do osiągnięcia określonego progu zużycia. Po przekroczeniu tego limitu cena wzrastała do 693 zł za MWh.

Mimo że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy dla sprzedawców z urzędu, ustalając średnią cenę na poziomie 622,8 zł za megawatogodzinę netto, to dla gospodarstw domowych od 1 lipca obowiązuje stała, niższa cena maksymalna wynosząca 500 zł za MWh, niezależnie od taryfy.

Cena prądu dla odbiorców wrażliwych

Od 1 lipca obowiązuje niezmieniona maksymalna cena energii elektrycznej na poziomie 693 zł za MWh dla wszystkich pozostałych odbiorców wrażliwych, zgodnie z wykazem zawartym w ustawie. Dotyczy to między innymi samorządów, spółdzielni mieszkaniowych, szkół, żłobków, szpitali oraz małych i średnich firm.

Wyższe rachunki za prąd

Zgodnie z prognozami Urzędu Regulacji Energetyki, podwyżka ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z 412 do 500 zł za MWh, wprowadzona 1 lipca, spowoduje wzrost średnich miesięcznych rachunków o około 14,5 zł.

Od 1 lipca nie tylko podrożała energia, ale również opłaty za jej dostarczenie. Zmieniły się one z 289 na 430 zł za MWh, co oznacza dodatkowe 23,50 zł miesięcznie na rachunku przeciętnego gospodarstwa domowego. Jednak dzięki nowym przepisom zrezygnowano z opłaty mocowej (10,64 zł), więc ostatecznie wzrost rachunku wyniósł około 27,50 zł netto miesięcznie. Po uwzględnieniu podatków miesięczny koszt wzrósł o ponad 33 zł.

Część przedsiębiorstw energetycznych, jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, przesyłała klientom szacunki kosztów, które opierały się na starych regulacjach, nieuwzględniających zabezpieczeń przewidzianych na okres po 1 lipca 2024 roku. Beata Lubecka w Radiu ZET, rozmawiając z minister Pauliną Hennig-Kloską, mówiła, że Polacy otrzymali podwyżki rachunków za prąd z 270 do 350, a nawet do 500 zł.

Jeśli ktoś na rachunku ma cenę wyższą niż 500 zł za MWh, to znaczy, że ma rachunek oparty na prognozie i powinien dostać korektę. Spółki po wprowadzeniu nowych regulacji powinny je rozesłać do odbiorców. (…) Jeśli komuś jednak przypada data płatności, może udać się do najbliższego punktu i skorygować opłatę. Obowiązek jednak leży po stronie dostawcy - powiedziała minister.

Co z mechanizmami pomocowymi?

Warto dodać, że obecne wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych ma charakter tymczasowy i potrwa do końca 2024 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, abyśmy mieli zapewnioną ochronę przed wzrostami cen energii również w przyszłym roku. Jednak ostateczne decyzje budżetowe podejmuje rząd. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że Ministerstwo Finansów będzie prowadziło rozmowy z resortami klimatu oraz przemysłu w celu utrzymania akceptowalnych cen energii w 2025 roku.

Bon energetyczny 2024

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku trwa nabór wniosków o bon energetyczny. To jednorazowe wsparcie finansowe przeznaczone dla rodzin o ograniczonej zdolności zarobkowej. Kwota świadczenia jest dostosowana do wielkości gospodarstwa domowego.

Bon energetyczny - jaka kwota?

Wysokość świadczenia będzie wynosić 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla gospodarstw dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla gospodarstw cztero- i pięcioosobowych oraz 600 zł dla gospodarstw sześcioosobowych i większych. W przypadku gospodarstw korzystających z elektrycznego ogrzewania świadczenie zostanie podwojone i wyniesie odpowiednio od 600 do 1200 zł.

Bon energetyczny 2024 a progi dochodowe

Przyznanie świadczenia uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dla gospodarstw jednoosobowych wynosi ono 2500 zł, a dla gospodarstw wieloosobowych 1700 zł na osobę. W przypadku przekroczenia tego progu kwota świadczenia zostanie zmniejszona o nadwyżkę dochodu, zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".

Wniosek o bon energetyczny

Wniosek o bon energetyczny można złożyć od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku:

w aplikacji mObywatel,

na stronie gov.pl,

na stronie epuap.gov.pl,

stacjonarnie w urzędzie gminy w miejscu zamieszkania.

Wypłaty powinny nastąpić pod koniec tego roku.