Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadza rentę wdowią. Nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta. Choć świadczenie jeszcze nie obowiązuje – wiemy już ile wyniesie. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przedstawił wyliczenia.

Ile wyniesie renta wdowia?

Wysokość renty wdowiej ma się zmieniać w czasie. Od 1 lipca 2025 roku do 31 grudnia 2026 roku wyniesie ona 15 proc. świadczenia po zmarłym, a od 1 stycznia 2027 roku osiągnie wartość 25 proc. świadczenia po zmarłym. Ile konkretnie wyniesie?

Nie ma jednej określonej kwoty, ponieważ wysokość renty wdowiej uzależniona jest od indywidualnych zmiennych. Różne są bowiem kwoty emerytur, na podstawie których wylicza się wysokość tego świadczenia.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski przedstawił jednak wyliczenia dotyczące przeciętnych kwot. Okazuje się, że przeciętna wysokość świadczenia 15 proc. to w 2025 roku 360 zł. W 2026 roku będzie to 378 zł, a w 2027 - przeciętnie 655 zł.

Obecnie minimalna emerytura to 1780,96 zł. Jeśli oboje małżonkowie dostają najniższą emeryturę wówczas – gdy jedno z nich umrze - drugie będzie miało prawo do renty wdowiej w kwocie 267,14 zł. W przypadku gdy małżeństwo pobiera emeryturę w przeciętnej wysokości z początku roku, czyli 3516,95 zł to po śmierci współmałżonka drugi będzie miał prawo do 527,54 zł renty wdowiej.

W 2027 roku wdowa lub wdowiec będzie mieć szansę na uzyskanie 25 proc. kwoty świadczenia po zmarłym. Wówczas przy minimalnej emeryturze wynoszącej 1780,96 zł (która z pewnością w 2027 roku będzie wyższa z uwagi na waloryzację) renta wdowia wyniosłaby 445,24 zł. 25 proc. z przeciętnej emerytury z początku tego roku, czyli z kwoty 3516,95 zł to z kolei 879,23 zł.

Kto nie otrzyma renty wdowiej? Limity i ograniczenia

Kwota renty wdowiej rośnie proporcjonalnie do wysokości emerytury zmarłego współmałżonka. Należy jednak pamiętać, że istnieją limity i ograniczenia w tym zakresie. Zgodnie z nimi, rentę wdowią będzie można otrzymać do limitu wynoszącego trzykrotność najniższej emerytury. Obecnie jest to 5,3 tys. zł.

Renta wdowia – komu przysługuje?

Obecnie wdowa lub wdowiec ma prawo do wyboru czy po śmierci współmałżonka chce pobierać dalej swoje świadczenie czy woli dostawać część pieniędzy, które otrzymywał zmarły współmałżonek. Renta wdowia pozwoli na łączenie zasadniczego świadczenia wdowy lub wdowca z częścią świadczenia po zmarłym.

Według nowych przepisów świadczenie ma przysługiwać osobom, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz w przypadku gdy małżonkowie pozostawali we wspólności małżeńskiej do śmierci jednego z nich, a prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nabyli nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego.