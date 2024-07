Maksymalna kwota renty wdowiej to około 5342 zł - 5343 zł. Nie wiemy jak będzie ta kwota zaokrąglana w ostatecznej wersji ustawy. Jak ją obliczono? To trzykrotność emerytury minimalnej, która wynosi dzisiaj 1780,96 zł. Limit wyniósłby dzisiaj 5342,88 zł (będzie się zmieniał co roku wraz z waloryzacjami emerytur). Przypominam, że początkowo limit ten miał wynieść 10 000 zł. Po tej zmianie renta wdowia nie jest dla rodzin, które mają wysokie świadczenia emerytalne.

Reklama

Polecamy o tej problematyce artykuł:

Renta wdowia: śmierć do 5 lat przed emeryturą. Maksymalnie tylko 5342,88 zł

Bez renty wdowiej, gdy mąż zmarł przed 60-ką a żona przed 55 rokiem życia

Reklama

Mamy następujące zasady:

1) Wdowia albo wdowiec muszą osiągnąć wiek emerytalny – To zmiana logiczna.

2) Wdowa albo wdowiec pozostawali do śmierci małżonka we wspólności majątkowej – Zmiana logiczna.

3) Nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem przez niego wieku emerytalnego – Zmiana wymaga przemyślenia. Renty wdowiej nie otrzyma osoba, której małżonek zmarł wcześniej niż 5 lat przed przejściem na emeryturę (według wieku powszechnego, a nie emerytury wcześniejszej).

Powstaje pytanie co ze składkami, które zmarły mąż odprowadził do ZUS w okresie pracy od np. 20 roku życia. I brakło roku, dwóch do granicy wyznaczonej przez nowe przepisy?

Przykład

Mąż zmarł w wieku 54 lat (11 lat przed powszechnym wiekiem emerytalnym). Pracował od 20 roku życia. 34 lata pracy mężczyzny nie uzasadniają przyznania renty wdowiej dla jego żony.

Niestety składki te - z perspektywy wdowy - przepadają.

Przykład

Żona zmarła w wieku 57 lat. Wdowiec otrzyma rentę wdowią, gdyż zmarłej zabrakło 3 lat do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego - nie został przekroczony limit 5 lat.

Pozostałe zmiany w rencie wdowiej

1. Pierwsze wypłaty renty wdowiej dopiero od 1 lipca 2025 r.

2. Kwota świadczenia przez 1,5 roku (1 lipca 2025 r. - koniec 2026 r.) będzie wynosiła 15% (od podstawy).

3. Dopiero od 1 stycznia 2027 r. wdowy i wdowcy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Ale obliczone będzie według wskaźnika 25% emerytury zmarłego albo renty przysługującej po nim (a nie 50% renty rodzinnej przysługującej po zmarłym).

4. w 2028 r. będzie weryfikacja górnego limitu wypłaty renty wdowiej (co do jego podniesienia).

Koszty nowej propozycji rządu dla budżetu:

w 2025 roku – od 3,2 mld do 4,2 mld;

w 2026 roku – od 6,7 mld do 9 mld;

w 2027 roku – od 11,9 mld do 15,8 mld.

Pierwotny projekt renty wdowiej (informacje nieaktualne - dla porównania z dzisiejszą sytuacją)

Wdowiec albo wdowa miał:

Wariant 1) zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50% renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub

Wariant 2) pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50% swojego świadczenia.

W okresie przejściowym (trwającym rok dla każdego wdowa i wdowcy) miał obowiązywać model kroczący.

Pierwotny projekt renty wdowiej (informacje nieaktualne - dla porównania z dzisiejszą sytuacją)

Model ten zakładał niższą wypłatę renty wdowiej przez pierwszy rok otrzymywania świadczenia:

1) 15% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez 6 miesięcy

2) 20% od podstawy przyznania renty wdowiej (85% emerytury zmarłego) - przez kolejne 6 miesięcy (7 i 12 miesiąc pobierania świadczenia)

3) 50% - od ww. podstawy w 13 miesiącu (i kolejnych) pobierania świadczenia.