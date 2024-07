Propozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest ponad 500 uwag przekazanych podczas zakończonych niedawno konsultacji społecznych. Co znalazło się na liście proponowanych zmian?

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Program "Mój rower elektryczny"

Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych. Pula środków sięga 300 milionów złotych i pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego. Z programu skorzystają osoby fizyczne, samorządy oraz firmy spełniające określone warunki. W ramach programu "Mój rower elektryczny" będzie można uzyskać do 50% wartości roweru, maksymalnie 5 tys. zł dla standardowych rowerów i 9 tys. zł dla rowerów cargo i wózków rowerowych. Program obejmuje dofinansowanie zakupu nowych:

Maksymalna szerokość: 0,9 m,

Napęd wspomagający pedałowanie, uruchamiany naciskiem,

Napięcie zasilania: do 48 V,

Moc znamionowa: do 250 W,

Moc wytracana stopniowo, do zera przy 25 km/h.

Maksymalna szerokość: 0,9 m,

Przeznaczonych do przewozu osób lub towarów,

Napęd wspomagający pedałowanie, uruchamiany naciskiem,

Napięcie zasilania: do 48 V,

Moc znamionowa: do 250 W,

Moc wytracana stopniowo, do zera przy 25 km/h.

Szerokość powyżej 0,9 m,

Przeznaczonych do przewozu osób lub rzeczy,

Napęd wspomagający pedałowanie, uruchamiany naciskiem,

Napięcie zasilania: do 48 V,

Moc znamionowa: do 250 W,

Moc wytracana stopniowo, do zera przy 25 km/h.

Reklama

Ponad 500 uwag do projektu

Konsultacje społeczne programu zakończyły się 18 lipca br., a do NFOŚiGW wpłynęło 535 uwag. Informacyjna Agencja Radiowa (IAR) podsumowała najważniejsze spostrzeżenia uczestników. Dyrektor departamentu energetyki prosumenckiej w NFOŚiGW, Anna Trudzik, poinformowała o wynikach konsultacji społecznych programu "Mój rower elektryczny". Wśród zgłoszonych uwag przeważały postulaty:

Zwiększenia kwoty dofinansowania: Obecne limity (5 tys. zł dla standardowych rowerów i 9 tys. zł dla cargo) uznano za zbyt niskie.

Obecne limity (5 tys. zł dla standardowych rowerów i 9 tys. zł dla cargo) uznano za zbyt niskie. Poszerzenia katalogu wnioskodawców: O objęcie programem osób o niższych dochodach, studentów, seniorów i osób niepełnosprawnych.

O objęcie programem osób o niższych dochodach, studentów, seniorów i osób niepełnosprawnych. Wprowadzenia szerszego zakresu kosztów kwalifikowanych: W tym między innymi zakupu usługi konserwacji roweru.

Zmiana projektu

NFOŚiGW zapowiada przeanalizowanie wszystkich uwag i zmianę projektu programu. Następnie zostanie on przekazany do zaopiniowania radzie konsultacyjnej Funduszu Modernizacyjnego, a na kolejnych etapach może ulec dalszym modyfikacjom. Ostateczna wersja programu, wraz z formularzem aplikacyjnym, trafi do Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który zdecyduje o przyznaniu lub odmowie dofinansowania.