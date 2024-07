Nieczytelne lub błędne dawkowanie leku – co do tej pory mógł zrobić farmaceuta?

Jeżeli na recepcje nie było dawkowania, było ono błędne lub nieczytelne, to do tej pory farmaceuta mógł w takim przypadku wydać pacjentowi maksymalnie tyle leku, ile zawierają dwa najmniejsze opakowania. I choć takie rozwiązanie miało chronić pacjenta, by nie przyjął zbyt dużych ilości leku, to jednak często prowadziło po prostu do tego, że otrzymywał on za mało leku, by skutecznie przeprowadzić terapię.

Nieczytelne recepty – nowe uregulowania od 20 lipca 2024 roku

20 lipca 2024 roku wspomniana wyżej liczba maksymalnie dwóch najmniejszych opakowań wzrośnie do czterech. Ponadto farmaceuta lub technik farmacji, którzy będą realizować receptę, samodzielnie będą mogli określić dawkowanie leku w kilku przypadkach:

kiedy lekarz tej dawki nie określi;

kiedy dawka będzie zapisana nieczytelnie;

kiedy dawka będzie nieprawidłowa.

Farmaceuta wyda preparat zgodnie z własną wiedzą. Jeśli lekarz na recepcie poda różne ilości leku, będzie on mógł wydać największą dawkę (a nie najmniejszą). Nowe wytyczne dotyczą nie tylko leków, lecz także wyrobów medycznych czy też środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

Leki do diagnostyki in vitro – przepisy od 20 lipca

Jak wskazuje DOZ.pl, zmiany dotyczą też procedury wydawania wyrobów medycznych przeznaczonych do diagnostyki in vitro. W przypadku, gdy lekarz przepisuje więcej niż cztery najmniejsze opakowania, osoba pracująca w aptece może wydać je wszystkie – również, kiedy nie jest określony sposób dawkowania. Co jednak istotne, musi być wówczas wskazana częstotliwość stosowania. Podobnie wygląda procedura na przykład przy wydawaniu pasków diagnostycznych do monitorowania cukrzycy.

Nie wszystkie leki są objęte nowymi regulacjami

Co ważne, pracownicy aptek nie mogą stosować powyższych regulacji w przypadku leków odurzających i substancji psychotropowych. Wówczas dawkowanie musi być zapisane wyraźnie i prawidłowo. Jeżeli tak nie będzie, to lek nie zostanie wydany.