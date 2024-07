Praca w upały może być uciążliwa zarówno w przypadku pracy fizycznej, pracy wykonywanej na zewnątrz, jak i pracy biurowej. Co jednak ciekawe, brakuje w polskim prawie unormowań w zakresie maksymalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach, w których pracują ludzie. Jednak wszystko wskazuje na to, że się to zmieni.