W raporcie jako punkt wyjścia założono, że w styczniu 2024 roku populacja Polski liczyła 38,7 mln. Zgodnie z raportem w 2030 roku populacja Polski skurczy się do 37,29 mln. W 2040 roku spadnie do 35,29 mln, a w 2050 roku spadnie do 32,9 mln. W 2075 roku populacja ma wynieść 25,69 mln.

Według prognoz populacja świata wzrośnie o ponad 2 miliardy ludzi. W ciągu najbliższych dekad liczba ta osiągnie szczyt w latach 2080., kiedy to wyniesie ok. 10,3 miliarda, co będzie stanowić znaczącą zmianę w porównaniu z sytuacją sprzed dekady – czytamy. W raporcie opublikowanym w Światowym Dniu Ludności czytamy, że do końca stulecia liczba ludności na świecie zmniejszy się do około 10,2 miliarda.

Populacja świata osiągnie maksimum w tym wieku

John Wilmoth, szef Wydziału Ludnościowego ONZ, który przygotował raport, powiedział, że prawdopodobieństwo, iż liczba ludności na świecie osiągnie szczyt w bieżącym stuleciu jest dość wysokie – wynosi około 80 proc. To duża zmiana w porównaniu z prognozami Organizacji Narodów Zjednoczonych sprzed dekady, kiedy prawdopodobieństwo, że populacja świata osiągnie maksimum, a tym samym wzrost gospodarczy zakończy się w XXI wieku, wynosiło około 30 proc. – stwierdził, cytowany przez Oen.pl

Tom Cassidy, wykładowca matematyki na Uniwersytecie Bucknell, powiedział agencji AP, że niedawno opublikowane w czasopiśmie Demography, którego jest współautorem, badania również wskazują, że populacja najprawdopodobniej osiągnie szczyt przed końcem stulecia.

W Chinach, Niemczech, Japonii i Rosji populacja osiągnęła już szczyt

Według raportu, w 2024 r. populacja osiągnęła już szczyt w 63 krajach i terytoriach, w tym w Chinach, Niemczech, Japonii i Rosji. W tej grupie przewiduje się, że całkowita populacja zmniejszy się o 14 proc. w ciągu następnych 30 lat. W 48 innych krajach i terytoriach - w tym w Brazylii, Iranie, Turcji i Wietnamie - populacja ma osiągnąć szczyt między 2025 a 2054 rokiem. W przypadku pozostałych 126 krajów i terytoriów, w tym Stanów Zjednoczonych, Indie, W Indonezji, Nigerii i Pakistanie populacja ma wzrosnąć do 2054 r., "i potencjalnie osiągnąć szczyt w drugiej połowie stulecia lub później".