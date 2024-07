Ile ważny jest dowód osobisty?

Za pomocą dowodu osobistego można potwierdzić swoją tożsamość i obywatelstwo. Co jednak istotne, dokumenty te mają datę ważności. Kiedy upłynie, konieczna jest ich wymiana. Tym samym mowa o następujących terminach:

dowód osobisty jest ważny 120 dni , jeśli zmieniły się dane osoby (na przykład zmiana nazwiska po ślubie). Termin liczy się od zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL;

, jeśli zmieniły się dane osoby (na przykład zmiana nazwiska po ślubie). Termin liczy się od zarejestrowania zmiany danych w rejestrze PESEL; dowód osób od 12. roku życia jest ważny 10 la t;

t; dowód osób do 12. roku życia jest ważny 5 lat ;

; dowód osób do 12. roku życia, którym z powodu chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palca, jest ważny 12 miesięcy.

Co w przypadku cyfrowej wersji dowodu w aplikacji mObywatel? Tutaj sprawa wygląda nieco inaczej.

Ile ważny jest mDowód w aplikacji mObywatel?

Oprócz dokumentu w formie fizycznej można korzystać także z wersji cyfrowej w aplikacji mObywatel. Co jednak warto wiedzieć, 14 lipca 2023 roku weszła w życie ustawa, w związku z którą wprowadzono mDowód działający w ten sam sposób, co tradycyjny, z tą jednak różnicą, że jest ważny przez 12 miesięcy. Można go używać właściwie bez ograniczeń, fizyczna wersja jest konieczna tylko w dwóch przypadkach: wyjazdu za granicę i złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu.

Z racji tego, że mDowód funkcjonuje od 14 lipca zeszłego roku, osoby, które aktywowały go w tej dacie, otrzymały komunikat o zbliżającym się terminie ważności: "Chcesz nadal korzystać z mDowodu? Obecny profil mObywatel jest ważny jeszcze 14 dni. Uzyskaj nowy profil, aby nadal korzystać z mDowodu i wygodnie logować się do usług online".

Jak odnowić ważność dowodu osobistego w aplikacji mObywatel?

Aby odnowić mDowód, zaloguj się do aplikacji i wybierz w głównym menu opcję WIĘCEJ, która znajduje się w prawym dolnym roku ekranu. Następnie:

wybierz sekcję WYDANE CERTYFIKATY;

znajdź aktualny mDowód w sekcji WAŻNY;

wybierze opcję ODNÓW CERTYFIKAT, następnie KONTYNUUJ.

Po potwierdzeniu tożsamości ważność twojego mDowodu zostanie przedłużona.