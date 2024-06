Zastrzeżenia do kredytu 0 procent. Głos Polski 2050 i Razem

Kilka temu Szymon Hołownia, lider Polski 2050 zapowiedział: "Nigdy więcej programów typu bezpieczny kredyt 2 proc., który wzbogacił deweloperów w metropoliach i doprowadził do wzrostu cen w całej Polsce. To oznacza także sprzeciw dla kredytu 0 proc., Polska 2050 nie poprze tego pomysłu, zagłosujemy za to za wsparciem społecznego budownictwa mieszkaniowego".

Polska 2050 jest kolejnym ugrupowaniem wchodzącym w skład koalicji rządzącej, sprzeciwiającym się projektowi który jest jedną z obietnic wyborczych Koalicji Obywatelskiej (a za jego przygotowanie odpowiada resort kierowany przez PSL). Od dłuższego czasu bardzo krytyczne o pomyśle wypowiada się też partia Razem. Ugrupowanie uruchomiło nawet specjalną stronę internetową i rozpoczęło zbiórkę podpisów przeciwko projektowi rządu.

Nowa Lewica, z którą Partia Razem tworzy w Sejmie klub poselski projekt prawdopodobnie poprze, ale tylko jeśli rząd zobowiąże się do wsparcia budownictwa społecznego. "Stan gry jest więc skomplikowany. Z czterech podmiotów tworzących koalicję rządową jeden jest pomysłodawcą programu (KO), drugi realizatorem (PSL), trzeci popiera, ale się nie cieszy (Nowa Lewica), a czwarty jest przeciw (Polska 2050)" – podsumowuje Interia.

Co dalej z programem "Kredyt na Start"? Ministerstwo kończy etap konsultacji

Wiceminister rozwoju Jacek Tomczyk w rozmowie z Interią zapewnia jednak, że prace nad projektem "Mieszkania na Start" (kredytu 0 procent) są kontynuowane. "Trwa analiza uwag zgłoszonych w ramach bardzo szerokich konsultacji. Część z nich zostanie uwzględniona, co wymagać będzie przebudowania projektu, cześć zostanie odrzucona i opisana w raporcie z konsultacji" – mówi. Informuje, że wersja projektu po konsultacjach społecznych zostanie przedstawiona rządowi w czerwcu. Program mógłby wejść w życie w najdalej z końcem tego roku.

Czy w związku z podziałami w ramach koalicji rządowi uda się zgromadzić w Sejmie większość niezbędną do programu "Kredyt na Start"? Interia stawia tezę, że niespodziewanym sojusznikiem Koalicji Obywatelskiej może się stać Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Piotr Uściński, były wiceminister rozwoju w rządzie PiS odpowiedzialny na "Bezpieczny Kredyt 2 proc. powiedział w rozmowie z Interią, że w projekcie przygotowanym przez obecne kierownictwo resortu rozwoju docenia prorodzinność i otwarcie na większe rodziny. Przekonywał, że dopłaty do kredytów mieszkaniowych to rozwiązanie, które jest po prostu potrzebne. Zarówno tym, których nie stać na wzięcie kredytu mieszkaniowego, jak i dla rynku budowlanego. Zaznaczył jednak, że nie może się wypowiadać się w imieniu całego PiS-u.