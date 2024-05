Wkrótce w Polsce zmienią się przepisy dotyczące banków, firm pożyczkowych oraz notariuszy. Od 1 czerwca będą oni zobowiązani do sprawdzania Rejestru Zastrzeżeń Numerów PESEL przed zawarciem umowy z klientem. Obecnie tego nie robią, co oznacza, że jeśli ktoś zaciągnie pożyczkę na nasze dane, to będziemy musieli udowodnić, że to nie my.

Jak zastrzec numer PESEL?

Od ubiegłego roku istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL. Możemy to zrobić na kilka różnych sposobów, z których jednym z najprostszych jest skorzystanie z aplikacji mObywatel. Procedura jest bardzo prosta.

Istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL za pomocą usługi mObywatel, co jest prawdopodobnie najbardziej wygodnym sposobem. Jak to zrobić krok po kroku? W przypadku korzystania z aplikacji mobilnej - należy najpierw uruchomić aplikację i zalogować się, a następnie znaleźć w menu opcję "Zastrzeż PESEL" i potwierdzić wybór. Po wykonaniu tych kroków numer PESEL zostanie zablokowany. Alternatywnie, można to zrobić poprzez stronę internetową mObywatel, logując się na swoje konto za pomocą profilu zaufanego, wybierając opcję "Twoje dane", a następnie "Rejestr zastrzeżeń PESEL" i tam wybrać przycisk "Zastrzeż PESEL".

Dzięki usłudze mObywatel można także przeglądać historię zmian, sprawdzić, kto weryfikował nasz numer PESEL, odnaleźć historię zastrzegania oraz cofnąć naszą decyzję. Według informacji udostępnionych na stronie rządowej numer PESEL można również zablokować w urzędzie gminy.

Weryfikacja zastrzeżonego numeru PESEL już od 1 czerwca

O zastrzeganiu numeru PESEL warto pamiętać, ponieważ już od 1 czerwca 2024 roku wszystkie instytucje finansowe i banki będą miały obowiązek weryfikacji tego faktu. Jeśli nasz PESEL jest zastrzeżony, to nie grozi nam niechciany kredyt czy pożyczka na nasze dane osobowe.

Od 1 czerwca 2024 roku różne instytucje finansowe będą zobligowane do uwzględnienia wymogu zachowania poufności numeru PESEL w oficjalnym rejestrze. To oznacza, że będą zobowiązane do przeszukania bazy numerów, które zostały objęte zakazem używania, oraz do sprawdzenia, czy dany numer PESEL, który mają użyć na przykład w umowie kredytowej lub leasingowej, nie został w tej bazie zarejestrowany. Wśród tych instytucji znajdą się banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, instytucje płatnicze, takie jak mPay, SkyCash, instytucje udzielające pożyczek.

W dzisiejszych czasach istnieje wiele zagrożeń związanych z kradzieżą i nadużywaniem naszych danych osobowych. Niepożądane osoby mogą uzyskać dostęp do naszych wrażliwych informacji na różne sposoby. Często tego typu incydenty mają miejsce w internecie, na przykład poprzez ataki hakerskie na bazy danych pacjentów, pracowników lub użytkowników różnych aplikacji i usług. Samo zastrzeżenie numeru PESEL jest bezpłatne i łatwo dostępne. Stanowi zatem bezpośredni i skuteczny sposób na dodatkową ochronę naszych danych osobowych.

W jakim celu zastrzegamy numer PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL stanowi działanie prewencyjne mające na celu ochronę naszych danych osobowych. Koncepcja jest prosta - gdy numer PESEL zostanie zastrzeżony, nie może być wykorzystany w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla nas. Innymi słowy, zastrzeżony PESEL uniemożliwia złodziejom wzięcie pożyczki na nasze dane oraz uniemożliwia korzystanie z niego u notariusza czy podczas procedury wydawania karty SIM.