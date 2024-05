Komu przysługuje bon na letni wypoczynek?

Wakacje zbliżają się coraz większymi krokami. Dla rodziców i dzieci to czas najwyższy, by zaplanować jak spędzić ponad 2 miesiące wolnego od szkoły. Zorganizowany wypoczynek sporo kosztuje. W tym roku za kolonie w Polsce trzeba zapłacić od 1500 zł, a za zagraniczny obóz nawet do 5 tys. zł.

Rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest ubezpieczony w KRUS mogą skorzystać z dofinansowania do kolonii. Pochodzi ono ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Rekrutację na letni turnus 2024 prowadzi Fundacja „Szansa dla Gmin”. Podczas wypoczynku będzie realizowany program promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej.

Reklama

Jak ubiegać się o dofinansowanie do kolonii?

Bon o wartości 1200 złotych mogą otrzymać dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego (KRUS) w wieku od 5 do 16 lat. Aby dziecko mogło skorzystać z turnusu rodzice muszą dopłacić 800 zł. Zapisy na kolonie przyjmują wyznaczeni koordynatorzy w poszczególnych województwach. Kontakt można znaleźć na stronie fundacji. Rekrutacja ruszyła 6 maja.

Gdzie i kiedy odbędą się kolonie?

Kolonie będą w tym roku organizowane w 7 wybranych ośrodkach nad morzem i w górach. Znajdują się one w Ustroniu Morskim, Mikoszewie, Łukęcinie, Władysławowie, w Zakopanem i Poroninie. Wyjazd potrwa 9 dni, obejmuje 8 noclegów. Turnusy odbędą się w czasie wakacji, czyli między 22 a 1 września. Poprzednie turnusy z dofinansowaniem dla dzieci i młodzieży z rodzin rolniczych odbyły się m.in. latem 2023 r. oraz w ferie 2024 r.