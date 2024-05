Trzeba pamiętać, że choć biznes de facto przestał istnieć, to zobowiązania pozostały, również te podatkowe - zauważa Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl.

Odroczenie lub umorzenie

Krajowa Administracja Skarbowa zachęca przedsiębiorców, którzy w wyniku pożaru hali znaleźli się w trudnej sytuacji, do składania wniosków o rozłożenie na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminu ich zapłaty lub umorzenia.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań, mogą zadzwonić na tymczasową infolinię uruchomioną przez KAS dla poszkodowanych w pożarze. Dzwoniąc tam, przedsiębiorca otrzyma informację nie tylko o tym, jak prawidłowo w takiej sytuacji dokonać rozliczenia podatku dochodowego lub podatku VAT. Urzędnicy po drugiej stronie słuchawki doradzą również, z jakich ulg i preferencji może on skorzystać- wskazuje Piątkowska.

Infolinia ma być dostępna do 29 maja 2024 roku, w godz. 8:00-15:00. Zdaniem ekspertki stanowi ona "niezwykle pomocne rozwiązanie dla osób, które nie wiedzą jak poradzić sobie w tej trudnej i nietypowej sytuacji".

Interes podatnika lub interes publiczny

Trzeba również zaznaczyć, że proponowane przez Krajową Administrację Skarbową rozwiązania wynikają z art. 67a Ordynacji podatkowej, a więc są dostępne dla wielu przedsiębiorców. Podatnik może złożyć wnioski o odroczenie spłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenie go na raty lub jego umorzenie, jednak musi być to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym. Decyzja co do tego, czy taka pomoc będzie przyznana, należy do organu podatkowego - spostrzega Piątkowska.

Nie tylko Marywilska

Ekspertka zwraca uwagę, że "podatnicy, którzy znaleźli lub znajdą się w podobnej sytuacji, mogą również wnioskować do fiskusa o tego typu wsparcie".

Biorąc pod uwagę, że w chwili obecnej w wielu częściach kraju panuje ekstremalne zagrożenie pożarowe i niestety do podobnych zdarzeń, jak to przy ul. Marywilskiej w Warszawie, może dochodzić, przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, jakie działania powinni podjąć, aby w krytycznej sytuacji uzyskać wsparcie skarbówki - kwituje Monika Piątkowska.