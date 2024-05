Teraz gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy mają możliwość korzystania z niższych cen gazu dzięki ochronie taryfowej. Stawka za gaz dla tych użytkowników wynosi 24,62 gr/kWh brutto, a opłaty abonamentowe i dystrybucyjne pozostają na poziomie z końca 2022 r., zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego i do 30 czerwca 2024 r.

Podwyżki cen za gaz od 1 lipca

To jednak się zmieni od od 1 lipca 2024 r. Podwyżki będą znaczące, co widać w dokumencie otrzymanym przez redakcję od jednego z czytelników Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że cena gazu znacznie wzrośnie.

"PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę gazu o około 45 proc. – z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E. Wzrosną także stawki opłat abonamentowych – na przykład w grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, czyli o 1,5 proc" – czytamy na stronie portalu.

"Podobnie będzie w przypadku gazu zaazotowanego. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto" - informuje WP. To oznacza podwyżkę odpowiednio o 45 proc. i 47 proc.

Podwyżka cen gazu: PiS zbiera podpisy pod protestem

Prawo i Sprawiedliwość prowadzi akcję zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, którego celem jest utrzymanie cen gazu i energii na obecnym poziomie. Według prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, polskie społeczeństwo niebawem czekają "bardzo poważne podwyżki" w związku ze wzrostem opłat za prąd i gaz, a rozwiązania proponowane przez rząd, takie jak np. bon energetyczny, to "żadna osłona".