Bardzo dobra wiadomość dla naszego wojska. Kongres USA zaakceptował sprzedaż Polsce lotniczych środków bojowych: JASSM-ER, AMRAAM oraz AIM-9X. To w znaczący sposób wzmocni nasze zdolności odstraszania i obrony - napisał minister obrony.

W połowie marca, równocześnie z wizytą w Białym Domu prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska, Departament Stanu USA wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 821 rakiet powietrze-ziemia AGM-158B JASSM o zasięgu niemal 1000 km za cenę maksymalną 1,77 mld dolarów, 745 pocisków powietrze-powietrze AIM-120C-8 AMRAAM średniego zasięgu za cenę do 1,7 mld oraz 232 pocisków taktycznych krótkiego zasięgu AIM-9X Sidewinder Block II za cenę do 219 mln.

Pociski powietrze-powietrze to rakiety przystosowane do użytku przez myśliwce F-16 i F-35, które nabyła Polska. To kolejny zakup amunicji tego typu, bo Polska już w poprzednich latach kupowała je od USA.

Ponadto doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan zapowiedział w połowie marca, że prezydent Joe Biden zamierza udzielić Polsce pożyczki na zakup amerykańskiego uzbrojenia w wysokości 2 mld dolarów, a także zaoferować sprzedaż 96 śmigłowców uderzeniowych Apache. Na te ostatnie Departament Stanu USA wydał formalną zgodę już w ubiegłym roku.