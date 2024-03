W Sikorzynie, powstaje duży kompleks budynków.

Biskup buduje dużą posiadłość

Okazuje się, że są to nieruchomości budowane na działce należącej do biskupa pelplińskiego, Ryszarda Kasyny. Jak informuje portal TVN24, przeznaczenie tego budynku nie jest do końca jasne. Przed wejściem do posiadłości znajduje się tabliczka "Ośrodek pastoralno-formacyjny CARITAS".

Biskup buduje ten budynek, korzystając z możliwości tzw. "terenu zabudowy zagrodowej". Portal informuje, że budynki powinny służyć wyłącznie rolnikowi do prowadzenia jego działalności.

Biskup Kasyna złożył pisemne oświadczenie, że planuje zostać rolnikiem.

Sprawa Caritasu

Jednak jest to sprzeczne z oświadczeniem dyrektora Caritas diecezji pelplińskiej, Grzegorza Weisa, w którym informuje, że budynek ma być przeznaczony na cele Caritas, które nie są związane z rolnictwem.

"Nieruchomość nie należy do Caritas Diecezji Pelplińskiej, ale jej właściciel zadeklarował przekazanie jej w przyszłości na cele realizowane przez Caritas".

Redaktor TVN24 dotarł do podwykonawców, którzy anonimowo potwierdzili, że nie otrzymali faktury za wykonane usługi.

Na razie nie wiadomo, ile kosztuje inwestycja i w jakim celu powstaje. Sytuację skomentował dla portalu profesor Paweł Borecki z Zakładu Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Nie wie prawica, co czyni lewica. A resztę gwarantuje omerta, czyli zmowa milczenia, niczym w sycylijskiej mafii - ocenił.