Hennig-Kloska odniosła się do cen energii po 1 lipca, kiedy mają zostać "odmrożone". - Mogę obiecać, że ceny energii będą akceptowane prawie dla wszystkich, a dla tych, dla których nie będą, będzie bon energetyczny. Szykujemy bon energetyczny dla osób objętych ubóstwem energetycznym, by kumulować pomoc właśnie tam, gdzie jest potrzebna - zapewniła.

Bon energetyczny

Jak dodała, po świętach nowy pakiet ustaw ws. cen energii na drugą połowę roku trafi na obrady rządu. Bonu nie otrzymają wszyscy. - Będzie kryterium dochodowe, inne dla gospodarstw jednoosobowych, inne dla gospodarstw wieloosobowych, bo będziemy to przeliczać na członków rodziny, ale też promując trochę bardziej te gospodarstwa jednoosobowe - wyjaśniła.

Doprecyzowała, że chodzi o jednoosobowe gospodarstwa domowe np. samotnych seniorów, gdzie ceny prądu, utrzymania ciepła domu "pożerają nawet 70 proc. wydatków". - Liczymy jeszcze, na co nas stać, mamy dwa warianty. Minimalny wariant obejmie pomocą 3,5 miliona gospodarstw domowych - zdradziła. Bon będzie wypłacany jednorazowo.

Nowe naliczenie taryf

Jeżeli chodzi o same ceny energii, to proponujemy nowe naliczenie taryf, bo jest przestrzeń do obniżki cen energii i gazu - podkreśliła minister. Jak dodała, projekty będą przedstawiane na początku kwietnia. - Musimy zakończyć proces legislacyjny do końca maja - powiedziała.