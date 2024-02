Prezes Orlenu kandydatem PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jeszcze nie ma mowy na ten temat. Już mam dość tych spekulacji. Co roku jestem nominowany na jakieś stanowisko. Nie było w tym zakresie żadnej rozmowy - komentuje Daniel Obajtek w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

"Kupię TVN"

Dopytywany o to, co w takim razie będzie robił po odejściu z Orlenu, Gość Radia ZET zapowiada: Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN.

Słucham? - odpowiada prowadzący.

Będę robił montaż finansowy, by kupić TVN – powtarza jego gość.

Mówi pan poważnie czy pan żartuje? - pyta Rymanowski.

Żartuję - kwituje Obajtek.