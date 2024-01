KE podała, że biorąc pod uwagę znaczny wzrost importu niektórych produktów rolnych z Ukrainy do UE w latach 2022 i 2023, propozycja zawiera "wzmocniony mechanizm ochronny".

Rynek UE. Hamulec bezpieczeństwa

"Gwarantuje to możliwość podjęcia szybkich działań zaradczych w przypadku znaczących zakłóceń na rynku UE lub na rynkach jednego lub większej liczby państw członkowskich. Dla najbardziej wrażliwych produktów – drobiu, jaj i cukru – przewidziany jest hamulec bezpieczeństwa, który ustabilizuje import na średnim poziomie z lat 2022 i 2023. Oznacza to, że w przypadku przekroczenia wielkości importu tych produktów wprowadzone zostaną ponownie cła zapewniające, że wielkość przywozu nie przekracza znacząco wielkości przywozu z lat ubiegłych" – podała KE.

"Komisja zaproponowała dziś przedłużenie zawieszenia ceł przywozowych i kontyngentów na ukraiński wywóz do UE na kolejny rok, wzmacniając jednocześnie ochronę wrażliwych unijnych produktów rolnych. Odbywa się to zgodnie ze zobowiązaniami UE dotyczącymi wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne" - podała KE.

Projekt KE ws. handlu z Ukrainą

Ponadto Komisja Europejska przekazała, że proponuje umożliwienie rolnikom z UE skorzystania w roku 2024 z odstępstw od przepisów Wspólnej Polityki Rolnej zobowiązujących ich do utrzymywania niektórych obszarów w stanie nieprodukcyjnym.

Wniosek Komisji zostanie przekazany w środę państwom członkowskim, które będą nad nim głosować.

Problemy z dochodami rolników

KE podała, że propozycja stanowi "pierwszą konkretną odpowiedź mającą na celu rozwiązanie problemów związanych z dochodami rolników".