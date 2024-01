Jak wynika z oświadczenia Putina, w ciągu sześciu lat, od 2018 do 2022 roku, zarobił on 67 mln 591 tys. 875,34 rubli (ok. 3 mln zł). To dochód z prezydenckiej pensji, dochody z lokat bankowych, papierów wartościowych, a także emerytury i sprzedaży nieruchomości.

Deklaracja Putina, podobnie jak w 2018 r., kiedy ostatni raz dzielił się informacją w CKW, mówi, że jest on właścicielem 77-metrowego mieszkania w Petersburgu i jednego garażu o powierzchni 18 metrów kwadratowych w tym samym miejscu. Nie zmieniła się również lista posiadanych przez niego pojazdów: dwa auta GAZ M21 wyprodukowane w 1960 i 1965 roku, VAZ 2121 z 2009 roku i przyczepa Skif z 1987 roku. Putin, tak jak poprzednio, posiada 230 akcji Banku Sankt Petersburg (cena jednej akcji na moskiewskiej giełdzie wynosi 280,49 rubli - ok. 12,5 zł).

Mniej kont, więcej oszczędności

W ciągu ostatnich sześciu lat liczba kont bankowych zarejestrowanych na nazwisko Putina spadła z 13 do 10. Jednocześnie kwota oszczędności na nich wzrosła prawie czterokrotnie - z 13,8 mln rubli (ok. 600 tys. zł) do 54,4 mln rubli (ok. 2,4 mln zł). W ciągu ostatnich 12 lat kwota oszczędności wzrosła prawie dziesięciokrotnie - w 2012 roku Putin poinformował, że ma na koncie 5,7 mln rubli (ok. 250 tys. zł).

Aleksandra Suworowa, rzeczniczka sztabu wyborczego Władimira Putina, powiedziała "Kommiersantowi", że na wysokość dochodów w ciągu ostatnich sześciu lat składa się przede wszystkim pensja prezydenta. W 2017 roku sprzedał swoją działkę w obwodzie moskiewskim. - Wielkość oszczędności kandydata jest proporcjonalna do jego dochodów. Należy pamiętać, że stanowisko prezydenta Federacji Rosyjskiej wiąże się ze wsparciem państwa, co pozwala zaoszczędzić pieniądze - dodała Suworowa.

Wybory prezydenckie w Rosji zaplanowano na 15-17 marca 2024 roku. Władimir Putin zdecydował się ubiegać o piątą kadencję prezydencką jako kandydat niezależny. Centralna Komisja Wyborcza zarejestrowała Putina jako kandydata 29 stycznia po tym, jak sztab wyborczy złożył przed komisją wyborczą podpisy poparcia. CKW zarejestrowała także Leonida Słuckiego (LDPR), Nikołaja Charitonowa (Partia Komunistyczna) i Władisława Dawankowa (Nowi Ludzie). Jak dotąd nie zarejestrowano antywojennego kandydata Borisa Nadieżdina.