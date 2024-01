Od 1 stycznia 2024 r. sprzedawcy i restauratorzy muszą pobierać od użytkownika końcowego 20 gr za kubek i 25 gr za inny rodzaj jednorazowego opakowania zawierającego tworzywa sztuczne. Nowa opłata, nazywana też podatkiem plastikowym, ma promować opakowania wielorazowe i zniechęcać konsumentów do sięgania po szkodliwy dla środowiska naturalnego jednorazowy plastik. To właśnie z tego powodu sprzedawcy nie wolno samodzielnie pokrywać nowego podatku, musi on być doliczany do paragonu każdego kupującego.

Jednak szczytne cele, promowane przez Unię Europejską i wdrożone do polskiego systemu prawnego za pomocą nowelizacji ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 877), w praktyce skutkują wieloma problemami.

