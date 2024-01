Zakłada on, że tylko w tym roku Polska otrzyma w sumie prawie 18,5 mld euro (ok. 82,6 mld zł) w ramach pierwszego, drugiego i trzeciego wniosku o płatność. W tym z części grantowej będzie to prawie 8 mld euro (ok. 35,6 mld zł), a z części pożyczkowej ok. 10,5 mld euro (ok. 47 mld zł).

Reklama

Z kolei w ramach dwóch kolejnych wniosków o płatność chcemy się ubiegać o łącznie 12,7 mld euro (ok. 56,2 mld zł) grantów i pożyczek. Jednak w ich przypadku przelewy środków spodziewane są dopiero w I półroczu 2025 r.

Ogółem opisywany przez nas plan rządu na razie zakłada zagospodarowanie 31,2 mld euro, co stanowi ponad połowę ogólnej puli. Bowiem KPO to program, z którego Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (261,4 mld zł), w tym 25,3 mld euro (110,4 mld zł) w postaci dotacji i 34,5 mld euro (151 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP»