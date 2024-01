Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenie w ramach programu 800 plus w formie transz. Nie jest to nowość, bo podobnie było w przypadku programu 500 plus. Pierwsze środki z tego programu zostały już przekazane na konta rodziców. Ci, którzy jeszcze ich nie otrzymali, pewnie zastanawiają się, kiedy mogą spodziewać się przelewów. ZUS ogłosił harmonogram wypłat, który jest identyczny jak w poprzednich miesiącach.

Harmonogram wypłat 800 plus w styczniu 2024 roku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zmienił dat przekazywania środków na konta rodziców w ramach programu 800 plus. Oznacza to, że każdy beneficjent otrzyma podwyższoną kwotę w dokładnie tym samym okresie, co miało miejsce w poprzednich latach w przypadku świadczenia 500 zł.

Harmonogram wypłat świadczenia prezentuje się następująco:

2. dzień miesiąca,

4. dzień miesiąca,

7. dzień miesiąca,

9. dzień miesiąca,

12. dzień miesiąca,

14. dzień miesiąca

16. dzień miesiąca,

18. dzień miesiąca,

20. dzień miesiąca,

22. dzień miesiąca.

Co ważne - w przypadku, gdy płatność wypada na dzień wolny od pracy, środki przekazywane są dzień wcześniej.

Tak jak w przypadku wcześniejsze wersji świadczenia, każda osoba objęta programem otrzymała stały termin wypłaty środków. Został on przydzielony automatycznie, losowo i obowiązuje przez cały czas trwania programu, czyli, aktualnie, do 31 maja 2024 roku.

Część rodziców otrzymała przelewy już na początku stycznia lub nawet pod koniec grudnia ubiegłego roku. Rzeczniczka ZUS-u, Iwona Kowalska-Matis, podkreśla, że 3 stycznia 2024 roku do rodziców w ramach 800 plus trafiło łącznie 562 mln zł, a 4 stycznia – 561 mln zł. Kolejne transze zaplanowane są zgodnie z terminarzem wypłat.

Co zrobić, aby otrzymać 800 plus?

Jeśli ktoś był już beneficjentem 500 plus, to nie musi składać nowego wniosku, aby otrzymać zwaloryzowaną wypłatę 800 plus. Waloryzacja nastąpi automatycznie.

Gdzie sprawdzić, kiedy dotrze 800 plus?

Aby sprawdzić, kiedy świadczenie 800 plus zostanie wypłacone, należy zalogować się na stronę internetową PUE ZUS. Następnie należy wybrać zakładkę "Świadczeniobiorca" oraz zaznaczyć pole: "500 plus wnioski i świadczenia". Następnie należy kliknąć "szczegóły wniosku". Wówczas powinien pokazać się nam dzień wypłaty świadczenia.

Komu przysługuje 800 plus?

Świadczenie 800 plus przysługuje każdemu dziecku od chwili urodzenia do ukończenia 18. roku życia. Otrzymać je może: matka lub ojciec (bez względu na stan cywilny) lub opiekun faktyczny (osoba, która wystąpiła z wnioskiem o przysposobienie dziecka) w przypadku gdy dziecko mieszka i jest na utrzymaniu jednej z tych osób, opiekun prawny, dyrektor domu pomocy społecznej.

O przyznanie świadczenia 800 plus mogą się także ubiegać rodziny zastępcze i osoby prowadzące rodzinne domy dziecka, dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy ośrodków opiekuńczo-terapeutycznych oraz dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.