Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Od 1 lutego ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Będzie on trwać od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wnioski o świadczenie tylko drogą elektroniczną

Jak zaznacza, wnioski o świadczenie można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną.

Rzecznik podkreśla, że aplikacja mobilna mZUS umożliwia także składanie wniosków nie tylko o 800 plus, ale również o świadczenie z programu "Dobry Start", rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) i dofinansowanie żłobkowe.

Aby aktywować aplikację, należy powiązać ją ze swoim profilem na PUE ZUS. Proces ten jest opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.

Z 500 zł do 800 zł

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego została podniesiona z 500 zł do 800 zł. Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku.