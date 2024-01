W wykazie niedziel handlowych na 2024 rok nie ma dnia 7 stycznia, co oznacza, że w tym terminie mamy niedzielę z zakazem handlu. Niestety nie zrobimy dziś zakupów.

Dziś niedziela niehandlowa. Gdzie zrobimy zakupy 7 stycznia?

7 stycznia 2024 roku to niedziela niehandlowa. Tego dnia większość sklepów i dużych marketów, jak Biedronka, Kaufland, Stokrotka, Intermarche, Lidl, Carrefour, Auchan i Aldi będzie zamknięta. Otwarte mogą być wybrane placówki np. należące do sklepów sieci ABC, ODIDO, Żabka, Carrefour Express oraz innych sieci franczyzowych. Warto pamiętać, że sklepy te jednak mogą mieć zmienione godziny otwarcia w stosunku do zwykłych dni handlowych.

Od zakazu handlu w niedziele obowiązują wyjątki. Placówki, które mogą być otwarte w każdą niedzielę, to m.in.:

sklepy (tylko w sytuacji gdy sprzedawcą będzie właściciel),

stacje paliw,

sklepy i placówki na dworcach,

kwiaciarnie,

apteki,

kioski z prasą,

piekarnie i cukiernie,

restauracje, kawiarnie, puby.

Niedziele handlowe w 2024 roku

Niedzieli handlowych w 2024 roku, podobnie jak w 2023 roku, w sumie jest siedem. Wypadają dokładnie:

28 stycznia,

24 marca,

28 kwietnia,

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Tym sposobem w lutym, maju, lipcu, wrześniu, październiku i listopadzie 2024 roku nie będzie żadnej niedzieli handlowej.