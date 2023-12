Od kilku lat spółka zarządzająca krajową infrastrukturą przesyłową gazu ziemnego realizuje program „Szkoła z energią”. Kieruje wsparcie finansowe do sześciu szkół średnich, w których przygotowuje się młodzież do wykonywania zawodów m.in. technika gazownictwa, technika elektryka, elektronika, mechanika, informatyka i analityka. W ramach pomocy świadczonej przez firmę szkolne pracownie wyposażane są w specjalistyczny sprzęt niezbędny do nauki dla przyszłych specjalistów. Najpilniejsi uczniowie mogą też liczyć na ufundowane przez firmę stypendia. Spółka organizuje warsztaty i praktyki, a dla najlepszych – roczne płatne staże. Niezależnie od tego, młodzież ma okazję brać udział w specjalistycznych zajęciach i wizytach studyjnych organizowanych przez GAZ-SYSTEM, podczas których obserwują pracę specjalistów na należących do spółki obiektach gazowych.

Na pomoc GAZ-SYSTEM mogą liczyć również szkoły podstawowe. W ramach programu „GAZ-SYSTEM dla edukacji” spółka przekazuje im pomoc finansową, która następnie jest wykorzystywana do zakupu sprzętu sportowego oraz wyposażenia pracowni fizycznych i chemicznych. Firmie zależy na rozwijaniu różnorodnych talentów dzieci, zarówno tych naukowych, jak i sportowych. Pieniądze trafiają do szkół z różnych miast. Beneficjentami pomocy operatora były m.in. Grudziądz, Kozienice, Kwidzyn i Świnoujście. Tylko w tym roku program objął ponad 70 szkół w 29 gminach.

GAZ-SYSTEM ma kontakt z wieloma społecznościami lokalnymi. Dzięki aktywności na terenie całego kraju jest świadomy potrzeb mieszkańców różnych regionów i – w miarę możliwości – stara się na nie odpowiadać. Spółka jest szczególnie aktywna w miejscach, gdzie prowadzi nowe inwestycje. Na tych obszarach wspiera inicjatywy ekologiczne mieszkańców w ramach „Funduszu Naturalnej Energii”.

Na co konkretnie przeznaczane są środki? Na przykład na zielone pracownie do edukacji na świeżym powietrzu, które mają umożliwiać eksperymentowanie, poszerzanie wiedzy i rozwijanie pasji mieszkańców. Stworzone zostały również wypełnione zielenią ogrody marzeń, gdzie można spędzać czas i zaznawać relaksu w przyjemnym otoczeniu. Członkowie społeczności lokalnych sadzili też drzewa, krzewy i rośliny wraz z przyrodnikami i nadleśnictwami. Takie działania są nieocenione, bo nie dość, że mają istotny wkład w ochronę przyrody, to dodatkowo mają walor edukacyjny i jednoczą społeczności wokół konkretnych projektów.

W tym roku najwięcej środków finansowych na realizację autorskich projektów na rzecz środowiska naturalnego, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej pozyskały Kraków oraz dzielnica Bemowo w Warszawie. Granty trafiły również do Gdańska, Bielska-Białej, Rybnika, Waganowic, Wirowa oraz gmin: Aleksandrów Kujawski, Bukowno, Chełmża, Cedry Wielkie i Tczew.

Spółka kieruje też wsparcie do wolontariuszy, którzy z pasją podejmują się kolejnych wyzwań na rzecz potrzebujących. GAZ-SYSTEM przekazał dofinansowanie na inicjowane przez nich działania w ramach programów „Energia do działania” i „Razem możemy więcej”.

Wolontariusze ze Świerklan i Tarnowa podjęli wspólne aktywności w projekcie „Godność się przewija”. Wraz z fundacją NieOdkładalni pokazali, jak osobom z niepełnosprawnością trudno funkcjonować w publicznej przestrzeni, uświadamiając sobie i innym, z jak wieloma problemami ludzie ci muszą się na co dzień mierzyć. Inna grupa osób, z Tarnowa, zorganizowała warsztaty hipoterapii. To metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni. W warsztatach uczestniczyły dzieci z Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tarnowie.

GAZ-SYSTEM wspiera też bezpieczeństwo. W 2023 r. spółka dofinansowała ponad 60 ochotniczych i państwowych straży pożarnych. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup samochodów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Doposażono również szpitale – w Świnoujściu, Piekarach Śląskich i w Sieradzu – m.in. w specjalistyczny sprzęt medyczny.

Wszystkie te działania mają bardzo pozytywne przełożenie na mieszkańców Polski w różnych sferach – wspierają edukację, rozwijają aktywność sportową, uświadamiają kwestie związane z ekologią, ale też pomagają najsłabszym. Niosą również dodatkowe korzyści, jak budowanie wspólnoty przy realizowaniu poszczególnych projektów, dawanie poczucia sprawczości i przekonania, że ma się wpływ na to, co dzieje się wokół.

GAZ-SYSTEM zamierza kontynuować te działania, mając świadomość, jak duże mają znaczenie dla lokalnych społeczności.