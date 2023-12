Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg publicznych, w tym za ich odśnieżanie, spoczywa na zarządcach. Są nimi różne podmioty, w zależności od tego, jaką kategorię ma dana droga. To oznacza, że:

za drogi krajowe odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA),

za drogi wojewódzkie – zarządy poszczególnych województw, które najczęściej tworzą w tym celu specjalne instytucje – zarządy dróg wojewódzkich;

za drogi powiatowe – zarządy powiatów (poszczególne powiaty także mogą powołać do tego celu oddzielne jednostki – zarządy dróg powiatowych);

za drogi gminne odpowiadają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast (w tym przypadku również powstają specjalne zarządy dróg, szczególnie w dużych miastach, np. Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie),

za drogi wewnętrzne odpowiadają zarządcy terenu, na którym znajduje się dana droga lub właściciel tego terenu.

Wyjątkiem od tej reguły są odcinki dróg krajowych znajdujące się granicach miast na prawach powiatu – za ich utrzymanie odpowiadają władze tych miast. Nie dotyczy to jednak dróg krajowych mających standard autostrady (oznaczane literą A) lub drogi ekspresowej (oznaczonej literą S). Za ich utrzymanie odpowiada GDDKiA. Drugi wyjątek dotyczy autostrad płatnych zarządzanych przez koncesjonariuszy (prywatne firmy). Za ich odśnieżanie nie odpowiada GDDKiA, tylko te firmy.

Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Przepisy stanowią, że obowiązek odśnieżania chodników spoczywa na właścicielach nieruchomości położonych wzdłuż tych chodników. Właściciel nie ma obowiązku odśnieżania chodnika na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, gdy chodnik położony jest wzdłuż nieruchomości, ale oddziela go od niej pas zieleni będący własnością innego podmiotu. Wtedy za odśnieżanie odpowiada ten podmiot (najczęściej gmina lub Skarb Państwa). Właściciele posesji przy których znajdują się chodniki objęte obowiązkiem odśnieżania powinni pamiętać, że za niewywiązywanie się z tego obowiązku (którego egzekwowaniem zajmują się gminy) grozi kara grzywny do 1,5 tys. złotych lub kara nagany.

Odszkodowanie za złamaną nogę na śliskim chodniku

Co się stanie jeśli przewrócimy się na nieodśnieżonym czy śliskim chodniku i np. złamiemy nogę? W takiej sytuacji można ubiegać się o odszkodowanie. Podmiotem, do którego należy się zwrócić nie jest jednak właściciel posesji, ale gmina (wójt, burmistrz lub prezydent miast). Dlatego, że choć obowiązek utrzymania chodnika w odpowiednim stanie spoczywa na właścicielu nieruchomości, to już nadzór nad wykonaniem tego obowiązku sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Za szkodę spowodowaną nieodśnieżonym lub oblodzonym chodnikiem odpowiada więc gmina – jeżeli nie wykonała lub wykonała nienależycie obowiązek nadzoru nad właścicielami nieruchomości.