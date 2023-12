Jak informuje portal Bankier, "Sąd Rejonowy we Wrocławiu wpisał do repertorium Krajowego Rejestru Zadłużonych wniosek o ogłoszenie upadłości sieci Neonet. Według nieoficjalnych informacji przedsiębiorstwo zamierza przeprowadzić restrukturyzację".

Wniosek o upadłość

"Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest NEONET Spółka akcyjna, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WR1F/GU/787/2023 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 28 listopada 2023 r." - napisano we wniosku o ogłoszenie upadłości, które rozpowszechnia serwis.

Neonet – polska sieć detaliczna

Neonet to sieć sklepów z elektroniką, która oferuje wiele produktów, takich jak telewizory, smartfony, komputery, AGD, sport, rekreację. Posiada około 256 sklepów rozlokowanych na terenie całej Polski.