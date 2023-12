Neonet złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Celem złożonego wniosku nie jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego, podała spółka. Obecnie oczekuje na otwarcie postępowania, co może potrwać kilka tygodni.

Neonet – polska sieć detaliczna Neonet złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Celem złożonego wniosku nie jest rozpoczęcie postępowania upadłościowego, podała spółka. Obecnie oczekuje na otwarcie postępowania, co może potrwać kilka tygodni. Reklama "Problemy płynnościowe" "Decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego jest odpowiedzią na problemy płynnościowe spółki. Na tę sytuację wpłynęło kilka czynników, w tym niezależnych od spółki, jak obecna sytuacja na rynku sprzedaży AGD, RTV, GSM i IT. Dostrzegając istniejące zagrożenia oraz działając w trosce o bezpieczeństwo i ciągłość zakupów realizowanych przez klientów, zarząd Neonet jest przekonany, że postępowanie restrukturyzacyjne stanowi odpowiednią formę uzdrowienia zaistniałej sytuacji" - czytamy w oświadczeniu. Reklama W toku trwającego procesu restrukturyzacji, żaden klient sieci Neonet nie odczuje trudności i problemów w zakupach oraz obsłudze obecnych oraz przyszłych zamówień realizowanych w sklepach stacjonarnych oraz online. Podjęte kroki nie mają wpływu na procesy sprzedażowe oraz prawa konsumentów. Zarówno sklepy stacjonarne jak i sklepy internetowe nadal będą prowadzić sprzedaż, a wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami, klienci będą mogli bez przeszkód korzystać m.in. z prawa do reklamacji czy zwrotu zakupionego towaru. Na dotychczasowych zasadach będziemy realizować obsługę sprzedażową i posprzedażową, zadeklarowała sieć. Reklama Jednocześnie zarząd zdecydowanie podkreśla, że złożona 27 listopada 2023 sanacja nie jest postępowaniem upadłościowym. Jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych, w ramach którego ma nastąpić reorganizacja firmy ukierunkowana na rozwiązanie aktualnych trudności i umożliwienie dalszego rozwoju biznesowego w kolejnych kwartałach 2024 roku. Zarząd spółki Neonet jest zdeterminowany do uzdrowienia przedsiębiorstwa i prowadzenia działalności, podkreślono. Rafako odstępuje od zamiaru złożenia wniosku o upadłość Zobacz również "Zuwagi na zabezpieczenie interesu…" "Zarząd spółki Neonet SA informuje także, iż w dniu 28 listopada 2023 roku, złożony został także wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego. Krok ten został podjęty wyłącznie na wypadek, gdyby w toku priorytetowego postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć konsensusu między spółką, a jej kontrahentami. Spółka nie zakłada, aby do tej sytuacji miało dojść, natomiast z uwagi na zabezpieczenie interesu kontrahentów i wierzycieli spółki, zarząd Neonet SA podjął decyzję o złożeniu obu wniosków" - czytamy dalej. Według Neonetu, wyraźnego podkreślenia wymaga fakt, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest rozpoznawany w pierwszej kolejności, co dobitnie pokazuje wolę spółki do jak najszybszego i skutecznego rozwiązania aktualnych trudności. Neonet – polska sieć detaliczna Neonet to sieć sklepów z elektroniką, która oferuje wiele produktów, takich jak telewizory, smartfony, komputery, AGD, sport, rekreację. Posiada około 256 sklepów rozlokowanych na terenie całej Polski. Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję