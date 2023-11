Morawiecki zaapelował do marszałka Sejmu

Desygnowany przez prezydenta Andrzeja Dudę do roli premiera X kadencji Sejmu Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym zaapelował do nowo wybranego marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Skierowaliśmy do Kancelarii Sejmu projekt ustawy o wakacjach kredytowych na rok 2024! Sejm na kolejnym posiedzeniu powinien zająć się tą ustawą - napisał premier Mateusz Morawiecki na X (dawny Twitter).

Zwracam się do Pana Marszałka z prośbą o sprawne procedowanie tej sprawy - dodał polityk PiS.

Wakacje kredytowe

Pod koniec lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym przedsięwzięć gospodarczych, a także pomocy kredytobiorcom. Wprowadziła ona tzw. wakacje kredytowe - możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 i 2023 roku. Z wakacji kredytowych mogą skorzystać osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty na własne potrzeby mieszkaniowe w walucie polskiej przed 1 lipca 2022 roku.

We wrześniu 2023 roku premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w programie pojawi się nowy warunek. Wakacje kredytowe będą przedłużone na cały przyszły rok, będzie jednak kryterium dochodowe - powiedział wówczas Morawiecki.