Co trzecie instalowane urządzenie grzewcze w Polsce w 2022 r. stanowiły pompy ciepła – wynika z raportu Zero Carbon Analytics, powołującego się na dane European Heat Pump Association. Stanowi to wzrost o nieco ponad 100 proc. w porównaniu z 2021 r.

Polska jest najszybciej rozwijającym się rynkiem pomp ciepła w UE – oceniono.

Łącznie w 21 badanych państw z Europy sprzedano "rekordową ilość 3 mln pomp ciepła" w 2022 r., co oznacza wzrost o 38 proc. rdr. Całkowita liczba działających pomp wyniosła 20 mln urządzeń, co przekłada się na roczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 52,5 megatony, czyli "mniej więcej tyle, ile rocznie emituje Grecja" – przekazano.

Najwięcej pomp ciepła w 2022 r. sprzedano we: Francji, Włoszech, Niemczech, Szwecji i Polsce.

Moc elektrowni wiatrowych wzrosła w Unii Europejskiej o 18,2 proc. w 2022 r. – wynika z analizy na podstawie danych z "Global Wind Report 2023". Zaznaczono, iż wynika to w dużej mierze z inwestycji w Szwecji, Finlandii oraz Polski.

Jak wskazano, zgodnie z szacunkami Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) w 2023 r. łącznie w UE zostanie zainstalowane 60 GW nowych mocy z elektrowni wiatrowych i słonecznych, "wypierając około 20 proc. produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i gazu".

"Łącznie energia wiatrowa i słoneczna wytworzyły w 2022 r. wystarczającą ilość energii elektrycznej, aby zasilić prawie 170 milionów domów, czyli około 85 proc. wszystkich gospodarstw domowych w UE" – podkreślono.