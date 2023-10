Gdzie sprzedać kasztany?

Kasztany to częsta pamiątka z jesiennego spaceru oraz materiał do tworzenia zabawnych jesiennych ludków przez dzieci. Okazuje się, że również sposób na zasilenie swojego portfela. Wielu z nas nie wie, że nadal jesienią działają skupy kasztanów. Funkcjonują one w wielu miejscowościach. Ofert wystarczy poszukać na popularnych serwisach ogłoszeniowych.

Zbieranie kasztanów nie może być oczywiście jedynym źródłem dochodu, ale może nieco zasilić nasz budżet.

Ile kosztuje kilogram kasztanów w skupie? Czy warto zbierać kasztany?

Ceny w skupach kasztanów są podobne do tych ubiegłorocznych. Uzależnione są od konkretnego regionu kraju, a nawet skupu. Ceny w skupach zmieniają się też czasami nawet w trakcie jednego sezonu. Na podstawie danych z popularnych serwisów ogłoszeniowych można stwierdzić, że ceny za kilogram kasztanów wahają się od 1 zł do nawet 1,70 zł.

Przykładowo w województwie zachodniopomorskim ceny wahają się od 1 zł (Pyrzyce) przez 1,40 zł (Stargard) aż do 1,70 zł (Gryfice). W województwie wielkopolskim większość ofert skupu wynosi ok. 1,50 zł.

Zasady skupu kasztanów

Wiele skupów kasztanów określa konkretne zasady współpracy z klientami. Zazwyczaj skupowane są tylko ilości hurtowe, a więc przynajmniej kilkaset kilogramów. W związku z tym, jeśli z jesiennego spaceru wróciliśmy z kieszenią kasztanów lub jedną niewielką torebką, to nie ma raczej sensu udawać się z takimi zbiorami do skupu kasztanów.

Kasztany, które chcemy sprzedać do skupu, powinny być bez łupin. Skupy odrzucają kasztany spleśniałe, wysuszone i uszkodzone. Przyjmowane są jedynie świeże i czyste okazy. Przed transakcją warto skontaktować się z wybranym skupem i ustalić zasady i termin sprzedania kasztanów.

Warto podkreślić, że niektóre skupy oferują odbiór kasztanów od klienta. Wówczas jednak trzeba liczyć się z tym, że stawka za kilogram będzie o kilka groszy niższa niż w przypadku samodzielnego dostarczenia kasztanów do skupu.

A może oddać kasztany? Charytatywne akcje zbierania kasztanów

Zbierając kasztany, można nie tylko zarobić, ale również pomóc. Z roku na rok przybywa w całej Polsce jesiennych akcji charytatywnych. W czasie ich trwania zbierane są kasztany na konkretny, dobroczynny cel. W takich przypadkach oczywiście przyjmowana jest każda ilość kasztanów. Każda sztuka ma znaczenie i oznacza dar serca i chęć pomocy konkretnej potrzebującej osobie.

Jedną z takich akcji jest odbywająca się od trzech lat w Skierniewicach akcja zbierania kasztanów pod hasłem "PozbierajMY PomagajMY". Każdego roku zbiórka prowadzona jest na inny charytatywny cel.

Podobne akcje odbywają się co roku w wielu przedszkolach i szkołach. Dzieci zbierają kasztany, a przy okazji uczą się, że nawet tak małym gestem mogą komuś pomóc.

W jakim celu skupuje się kasztany?

Kasztany cenione są ze względu na swoje liczne właściwości. Wykorzystuje się je w kosmetologii i farmakologii. Specyfiki zawierające kasztany pomagają przy żylakach i obrzękach nóg, a także w przypadku zwichnięcia czy stłuczenia.