Współpraca KAS i ZUS

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych mają prawny obowiązek prowadzenia systemowej wymiany danych. Nakazuje to art. 82 ust. 2e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Współpraca obu instytucji nie jest zatem czymś nadzwyczajnym - przypomina w specjalnym komunikacie ZUS.

Dane wymieniane między ZUS i KAS dotyczą przede wszystkim formy opodatkowania czy wysokości przychodów lub dochodów wykazanych w dokumentach przekazanych przez firmę do ZUS. Czasem są to również informacje dotyczące kwoty należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok kalendarzowy. KAS i ZUS współpracują ze sobą ściśle od wielu lat, wymieniając między sobą określone ustawowo dane o przedsiębiorcach.

Co jeżeli dane z KAS i ZUS są inne?

Jeżeli w wymienianych danych pojawią się jakiekolwiek rozbieżności, to Krajowa Administracja Skarbowa informuje o tym fakcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednak samo wystąpienia takiej rozbieżności nie oznacza, że przedsiębiorca popełnił jakikolwiek błąd. I zazwyczaj wyjaśnienie sprawy nie wymaga kontaktu z właścicielem lub właścicielami firmy.

Dlaczego mogą pojawić się rozbieżności? Przyczyn może być wiele i większość z nic nie wymaga kontaktu z płatnikiem składek. Wiele spraw zostaje wyjaśnionych podczas komunikacji między obiema instytucjami. Często zdarza się, że różnice są uzasadnione i nie wpływają na rozliczenie składki zdrowotnej. Zazwyczaj są to sytuacje w pełni prawidłowe. Warto zwrócić tutaj uwagę na fakt, że definicje dochodu lub przychodu będącego podstawą wymiaru składki zdrowotnej są inne, niż definicje tych samych pojęć w ujęciu podatkowym. Stąd mogą pojawić się różnice w kwotach dochodu lub przychodu, które wykazują przedsiębiorcy w dokumentach składanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do instytucji podatkowych.

Różnice w danych w posiadaniu ZUS oraz KAS mogą wynikać np.: z sytuacji, w której przedsiębiorca nie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzonej działalności chociażby z faktu, że podlegał on ubezpieczeniu w KRUS. Mógł być również objęty przez część roku prawami innego kraju. W takim przypadku dochód lub przychód za miesiące, w których płatnik składek nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Rozliczenie roczne składki na ubezpieczenie zdrowotne: kogo dotyczyło?

Jak przypomina ZUS, każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, a która w ubiegłym roku podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz była opodatkowana podatkiem dochodowym: liniowo, według skali podatkowej lub też ryczałtem ewidencjonowanym był zobowiązany do przygotowania rozliczenia rocznego dotyczącego składki na ubezpieczenie zdrowotne: zapłaconej oraz należnej.

Rozliczenie nie obowiązuje osób, takich jak: