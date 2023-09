Stopy staną się za chwilę realnie dodatnie - gdybyśmy ich nie zmienili, już by się stały realnie dodatnie. Bo na koniec tego roku inflacja być może będzie wynosiła 6 proc. Według naszej projekcji - między 6 proc. a 7 proc. Ale różne zewnętrzne ośrodki, w tym - o dziwo - nawet bankowe, przewidują 6 proc. Więc stopa byłaby realnie dodatnia. To już jest bardzo silne dławienie, duszenie gospodarki. Zamrażanie 'na kość, całkowicie nielogiczne - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Inflacja w Polsce jest już jednocyfrowa. Inflacja za wrzesień wynosiła będzie prawdopodobnie 8,5 proc. - mówił Adam Glapiński na konferencji.

Nasze prognozy wskazują, że w następnym kwartale inflacja będzie szybko maleć. Nie ma mowy o żadnym zaskoczeniu. Pojawiają się niepoważne analizy w tej sprawie - dodał.

Od prawie pół roku ceny stoją. Oczywiście, średnio są wyższe niż rok temu. Nie wiem, czy można to jaśniej powiedzieć: jesteśmy w momencie radosnym, optymistycznym. Inflacja jest naszą zmorą i przez pięć ostatnich miesięcy z radością obserwujemy, że ceny stoją - mówił.

Banki muszą się liczyć z tym, że stopy procentowe będą maleć - tak jak maleje inflacja. Ile mają wynosić stopy procentowe banku centralnego, jak inflacja schodzi stopniowo do celu, czyli do 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.? - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Zaskakująca obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej obniżyła w środę wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt. proc. - referencyjną do 6 proc., lombardową do 6,5 proc., depozytową do 5,50 proc., redyskontową do 6,05 proc., oraz dyskontową weksli do 6,10 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.