"Nie schodzimy z inflacją do celu, nie realizujemy mandatu, taka jest smutna prawda" - mówiła w TVN24 członkini RPP Joanna Tyrowicz. Dodała, że podczas posiedzenia RPP nie padł żaden argument, który stanowiłby przesłankę do podjęcia decyzji o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych.

Reklama

Wszystkie dane, którymi dysponujemy w Narodowym Banku Polskim, wskazują, że nie dochodzimy do celu inflacyjnego do końca roku 2025. Co więcej, wskazują, że nie dochodzimy do górnego pasma odchyleń od celu inflacyjnego do końca 2025 r. - oceniła Tyrowicz.

We wrześniu RPP zaskoczyła obniżeniem stóp procentowych o 75 pb., w tym referencyjną do 6,0 proc.

Reklama

"Nie padł żaden argument"

Członkini RPP została zapytana, jakie argumenty pojawiły się na ostatnim posiedzeniu Rady, które przemawiałyby za obniżką stóp o 75 pb., powiedziała: Nie padł żaden argument, który by stanowił przesłankę do podjęcia tej decyzji.

Materiały analityczne jednoznacznie wskazywały, że - gdyby je traktować poważnie - to nie ma przesłanek do obniżania stóp procentowych - stwierdziła.