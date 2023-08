"Można się domyślać, że rząd zakłada zakończenie obniżki VAT wprowadzonej w ramach tarczy antyinflacyjnej. A to daje „mechaniczny” wzrost inflacji o ok. 1 pkt proc" - mówi w rozmowie z DPG Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej z ramienia Senatu, w latach 2008–2012 wicemini- ster finansów, później do 2015 r. główny ekonomista resortu.

Łukasz Wilkowicz: Jak pan ocenia projekt budżetu na 2024 r. z punktu widzenia policy-mix, czyli interakcji między polityką fiskalną a pieniężną? Reklama Ludwik Kotecki: Odpowiedź jest oczywista. Mamy poluzowanie w stosunku do tego, co nam sygnalizowało do tej pory Ministerstwo Finansów. W aktualizacji programu konwergencji z maja wskazywało, że deficyt sektora finansów publicznych będzie w przyszłym roku wynosił 3,4 proc. PKB. CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>> Reklama Łukasz Wilkowicz twitter Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję