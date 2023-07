Dziś kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Wśród ekonomistów panuje zgodność, że mimo znaczącego spadku inflacji RPP nie zdecyduje się jeszcze na obniżki stóp procentowych. Podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego nie zmieniała się od września ub.r. Wynosi 6,75 proc. W sierpniu nie ma decyzyjnego posiedzenia RPP. Najwięksi optymiści spodziewają się, że cykl łagodzenia polityki pieniężnej zacznie się we wrześniu.

Reklama

Roczna inflacja

W czerwcu roczna inflacja obniżyła się do 11,5 proc., najniższego poziomu od ponad roku. "Oceniamy, że szanse na obniżkę stóp po sierpniowej przerwie RPP wzrosły do 65–70 proc. Jest to zgodne z sugestiami niektórych członków RPP, w tym prezesa Adama Glapińskiego, oraz niedawnym niższym od oczekiwań odczytem inflacji. Do końca 2023 r. możliwa jest więcej niż jedna obniżka stóp. Nasza krótkoterminowa prognoza inflacji jest optymistyczna, w sierpniu powinna ona być już jednocyfrowa, co jeszcze bardziej wzmocni gołębie nastawienie RPP" – ocenili we wtorkowym komentarzu analitycy banku ING.

Reklama

<<<CZYTAJ WIĘCEJ W "EDGP">>>